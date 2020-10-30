【樓價指數】全靠柏傲莊帶挈　新界東樓價升不停

據差估署最新公布，9月樓價指數連跌兩個月後回升，按月升0.4%，至於反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，則按周微跌0.01%，主要受豪宅樓價波動影響。不過，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇說，CCL四區樓價指數按周齊升，是近23周首見，反映樓價有見底回升跡象。值得留意的是，新盤票王大圍站柏傲莊旺銷，過去三周，新界東二手樓價升近2%。

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事實上， 除了CCL（大型單位）按周下跌，其他指數均告上升，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass，創9周新高。此外，CCL（中小型單位）按周升0.26%。

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四區指數方面，大圍站柏傲莊推售，刺激新界東樓價向升，新界東CCL Mass最新報192點，創13周新高，更按周升1.04%，升幅為6周最大。九龍CCL Mass報175.33點，創6周新高，按周升0.14%。新界西CCL Mass報164.19點，按周升0.38%。港島CCL Mass報186.17點，按周升0.1%。

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