▲ 【美國大選】周二大選後 美股為何仍難脫險？

歐美新冠疫情再度爆發， 加上美國總統大選不明朗因素，美股近日再大幅調整。有投資者憧憬待下月3日（周二）大選結束後，市場能撥開雲霧，但受疫情影響，大批民眾提前投票或郵寄投票，嚴重影響大選的效率及結果，美股震盪有機會持續到大選之後。

美國大選將至

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不少分析估算，今屆提前投票的民眾將會首次多於大選當日到選站投票的民眾。然而，美國各地在處理提前投票的選票方法並不一致，部分州份在收到選票時便會開始點票；部分則會等到選舉當日甚至票站關閉才會點票；部分州分如俄亥俄州接受11月13日送到的選票（但郵戳須為11月2日前）。俄亥俄州被認為是搖擺州，該州擁有18張選舉人票。

另外，有重要州份的選舉官員警告，由於從來未有處理大量郵寄選票的經驗，可能需要多數日時間點票。除了選舉結果的出爐時間，現任總統特朗普會否承認選舉結果可能又是另一項不明朗因素。特朗普此前曾暗示，如果選舉結果不利於他，他將會在各州共和黨政治人員支持下，拒絶承認選舉結果。若然如此，這將會迎來漫長的重新點票工作，過程可能歷時數周。美股震盪隨時持續到整個11月份。

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編輯：吳敏芳