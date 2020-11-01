【有盈退休】曾智華：移民—不沉舟、不拔根

香港是一個自由社會，錢銀出入自由，市民出入自由，移民離開及回流也自由。

單單這些自由，大家要好好珍惜及運用。

今年開始，大量四十至五十歲夫婦，有子女在求學的，積極研究移民。當中，目的地以英國最多，因英國宣布， BNO持有人及其家屬，可於英國居留五年後申請居英權，一年後再申請成為英國公民。

香港，毋須統計，肯定最少有數十萬人因出生、求學、工作或移民，曾在外地居住，加上操流利英語，所以，要到歐美澳洲等地生活，基本不會有問題。

事實上，若有子女的話，安排佢哋接受西方自由教育，也是大部份家長的意願。

最近，與曾在英國居住的林本利教授及「財經名嘴」胡孟青晚飯，正正傾到移民問題。而小弟，亦曾有此經驗。

大家可發覺，近期不少非常積極準備移民的人，頗為急躁及衝動？這批主要約四十出頭者，當然未經戰亂，更可能從未移民，但卻因近兩年的社會情況，變得非常心急，覺得「非走不可」。更揚言，今次是「走難」（真正知道甚麼是走難嗎？ ），要不顧一切離開香港，走咗先算！

經驗告訴我們，越急下的決定，後悔的機會越高，因沒有詳細的思考及規劃。

移民，是一件自己及家庭重大的事，要有心理準備遇到N個重大困難：cultural shock、排華、醫療、就業、重稅、居住、經濟……出發前應掌握一定的解決方法，再動身，比較理想。

退一步，若未能做到，也要留條後路給自己。萬一後悔（任何原因），怎辦？半天吊？

林本利教授忠告，是不要破斧沉舟，不要連根拔，將香港的一切安全網銷毁，令自己冇彎轉。

較穩陣的，若住的是六至八百呎樓，賣掉後，改買一間二三百呎的單位，回港暫住好，回流好，也有個「竇」，給自己可能下錯決定時有個緩衝。這樣自己及家人關係，也不會因發生任何問題時出現緊張（我親眼見得太多了）。總之，安全至上。

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