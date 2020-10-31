【藝媽媽日誌@iM網欄】生日staycation親子推介·長洲3日2夜 喪食hea玩之旅， 每人只係498元

一講親子離島遊，又怎可少得長洲呢？不但特色美食多，適合小朋友玩嘅活動都好多！今次我哋選擇入住長洲華威酒店，這個生日套票價錢係1488元，住一晚再送一晚全海景豪華雙人套房，共兩晚啊！酒店房型係有個大露台，再包英式雙人露台早餐，蒸氣海鮮晚餐，最後更送個生日蛋糕！性價比十分之高！對大人小朋友都照顧周到！（優惠詳情可以睇返酒店網頁，我買的時候，贈送當晚要是在星期1-4）

酒店地點十分方便，行出酒店就會到達沙灘，第一日小朋友到達後，見到大陽台同無敵大海景後十分興奮！即時換衫去沙灘玩沙，玩完一輪後，即刻上返酒店沖涼，再出去掃街食嘢。

因為酒店個海景大露台實在十分吸引！所以小朋友提議買小食返去食！ Good Idea！長洲聞名小食有好多，有大大粒魚蛋，中式嘅茶點，芒果糯米糍等等……一於樣樣都買少少返去開餐！望住個無敵大海景，吹住海風，實在係別有一番風味！大人細路都好enjoy!食完嘢就出去附近行下，長洲好多地方都有特色打卡位，隨便找個地方都可以影一輯靚相呀！之後又到晚餐時間，今次我哋試咗酒店送的蒸海鮮套餐，材料有鮑魚，蝦，蜆，魚……十分新鮮！因為實在太肚餓所以食完先記得原來未影相……

第一日行程就完結啦!第二朝起身，一打開露台就有海風同海浪聲！感覺好爽好渡假feel！之後就開始坐底享用酒店送的英式早餐喇！早餐好豐富，仲好好味，美景美食下打卡一絕！今日嘅行程安排比較悠閒，首先我哋去租家庭單車踩，沿途景色優美，小朋友好開心！之後再周圍行一下附近嘅商店，產品都很有特色啊！之後夜晚再去海鮮街食海鮮！長洲海鮮抵食又鮮甜！大人小朋友都十分滿足！食完晚餐返到酒店，酒店已經細心地預備了生日蛋糕，打個電話就可以叫佢地送上房喇……

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作者_小藝人簡介： 兩位喜愛DIY的雙職媽媽開設了《小藝人》手作分享平台，提供手作教學或分享貼士令親子手作成為輕鬆事。貪玩媽媽信仰遊戲學習，堅持「陪伴」為父母給子女最寶i貴禮物，因此她們喜愛帶小朋友捐窿捐罅尋找新奇好玩的親子好去處。

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