【新能源汽車】中國內地推氫燃料電池車　料豐田汽車受惠

▲ 不只上海，成都和重慶宣告要建造「氫走廊」，據消息指，廣州和北京也遞交氫燃料電池業的發展計畫書。

新能源汽車成為環球新趨勢，內地近日亦開始發展氫燃料電池車，未來市場產值或達千億元人民幣。

根據日經新聞報導，最近中國國企上海汽車集團（上汽）宣布，將推出至少10款氫燃料電池車，期望2025年前，氫燃料電池車產能將提高至每年1萬架，預計2030年前零件要在國內採購，希望具備全球競爭力。

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上海政府早前已積極發展燃料電池產業，上汽只是其中一環。9月上海政府已宣布，要趕在2023年前讓1萬架氫燃料電池車上路，並讓產業的市場規模產出增至1,000億元人民幣。

不只上海，成都和重慶宣告要建造「氫走廊」，據消息指，廣州和北京也遞交氫燃料電池業的發展計畫書。中國當局周二（27日）已表示，計劃在2035年前停售汽油車，目標是將新能源車佔新車銷售的50%，政府期望2035年前，氫燃料電池車的累計銷量能夠達到100萬架。

氫是化學廠和鋼鐵廠的副產品，棄用汽油改用燃料電池，中國無需仰賴進口原油，能提高能源安全。氫燃料電池車的重量較輕，續航力高於電動車，在巴士、卡車等商用車市場潛力較大。

市場預料，中國力推氫燃料電池車，或有利豐田汽車，因該企業在中國有許多合作車廠。豐田供應燃料電池車的零組件給第一汽車集團（一汽）等，並和一汽等5家公司籌組合資企業，研發商用氫燃料電池車，預計在2022財年出貨。

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責任編輯：李彥煒