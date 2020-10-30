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【周末好去處】維他奶推環保展覽　4大必睇位逐個看

理財智慧 20:25 2020/10/30

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維他奶香港由即日起至11月8日，於將軍澳廣場舉行可持續發展展覽，讓大眾了解回收的重要性，又設有幾個打卡位及工作坊和互動遊戲。

環保手作坊

該手作坊主要由導師教導，利用回收得來的維他奶產品，如紙包盒及膠樽等，製作成小燈屋、口罩套，以至小花籃的製成品，屬「期間限定」。

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體驗區

展覽場內設有維他奶膠樽回收機，以及紙包盒回收桶，以鼓勵大眾回收飲品包裝。大眾於展期內在現場提交30或50個乾淨回收的紙包盒或膠樽，分別可獲贈維他奶紙包飲品乙個或環保袋乙個。

 

更詳細資訊：

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創藝區及打卡位

有人選擇把紙盒回收，也有人會選擇加以改造。場內則會展示一些由學生創作的「轉廢為藝」展品。同時，區內也設有打卡區。

更詳細資訊：

其中一個打卡位，便是這棵「生命樹」。

樹中的裝飾是由紙包盒製成。

除了可了解有關飲品包裝回收外，也有一些相關作品供展覽。

該作品其中一種材料為膠樽

畫作是用紙包盒製成，附有QR Code作詳細了解。

 

知識廊

這個區域會提供有關回收的知識，大眾可參觀虛擬的「紙包可持續發展教育中心」，同場也會展示一些由紙包盒及膠樽創作而成的生活用品。

更詳細資訊：

展覽中的「知識廊」，展出有關飲品膠樽的重塑過程。

大眾可參觀虛擬的「紙包可持續發展教育中心」。

展覽中的「知識廊」，展出有關飲品膠樽的重塑過程。

環保展覽詳情

日期：2020年10月30日至11月8日

開放時間：上午10時至下午8時

地點：香港將軍澳唐德街1號將軍澳廣場1樓B區

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撰文 : 黎淑雯

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