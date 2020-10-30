【小米手機】Mi 10T系列5G正式抵港　下月6日率先預售

▲ 小米早前發表的Mi 10T系列三款智能手機，分別為Mi 10T Pro、Mi 10T及Mi 10T Lite，今（30日）終於正式登陸香港市場。（陳國峰攝）

小米近年奉行機海策略搶佔市場，幾乎每個月都有新機推出。早前發表的Mi 10T系列三款智能手機，分別為Mi 10T Pro、Mi 10T及Mi 10T Lite，今（30日）終於正式登陸香港市場。

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小米最新的Mi 10T系列定位在中階至旗艦之間，以高像素主鏡頭及高更新率屏幕作為主要賣點。今次新系列手機大玩拍攝、錄像功能，透過全新動態攝影軟件，用戶毋須安裝一系列濾鏡應用程式，仍能做到6種不同的長曝光模式，包括霓虹燈（Neon Trails）、星空（Starry Sky）、星軌（Star Trails），以及穿梭人群（Moving Crowd）等。最特別是魔法分身功能，用戶不再需要後期製作，都可拍攝出分身效果，內置功能可將畫面或人像切割分身，將四個相同的人像放進同一張相片中。

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Mi 10T和Mi 10T Pro配備6.67吋屏幕，支援高達144Hz屏幕更新率，其Adaptive Sync變速螢幕能自動調整內容幀率，確保流暢體驗和最佳電池使用率；借助動態預測及運動補償（MEMC）技術，讓影片播放更流暢，提升用戶體驗。兩機亦採用Snapdragon 865處理器、5,000mAh大電池，支援33W快速充電以及5G功能。

除Mi 10T及Mi 10T Pro外，同場還有推出Mi 10T Lite。電話採用Snapdragon 750G處理器，配上64M標準廣角、8M超廣角、2M微距及2M景深相機，而電話屏幕更新率亦可達120Hz，性價比相當突出。

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售價方面，Mi 10T 5G備有8GB + 128GB配置，宇宙黑及月光銀兩種顏色，建議零售價港幣3,399元。Mi 10T Pro 5G備有8GB + 256GB配置，宇宙黑、月光銀及極光藍三種顏色選擇，建議零售價港幣3,699元；而Mi 10T Lite 5G則備有6GB + 128GB配置，海洋藍、珍珠灰、玫瑰金三種顏色，建議零售價港幣2,099元。

Mi 10T系列三款手機將於下月6日早上10時起於於小米之家、小米香港官網、全線 csl. 專門店及網店、全線 1O1O Center、The Club及豐澤全線分店及eShop 率先預售，並於12日正式開售。而11月5日晚上小米更會舉行開箱直播，並於晚上8:30至23:59直播限時開放售賣，各位小米粉絲切勿錯過！

記者：施雯雯