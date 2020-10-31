【美國大選】8800萬人提前投票破紀錄 民主黨人投票居多

▲ 美國大選在即，據統計，目前提早投票的人數逾8000萬。

美國大選下周二（11月3日）舉行，今年受新冠肺炎疫情影響，提前投票的人數再創新高。據佛羅里達大學（University of Florida）的美國大選統計項目（U.S. Elections Project）周五（30日）的數據顯示，目前提前投票的人數近8,800萬，已是2016年提前投票數字的接近兩倍。

2016年總統大選中，整體投票人數為1.38億人，投票率58%，當中有4700萬人提前投票；今年提前投票人數近8,800萬，比上屆增加87%。專家預測，今年投票氣氛濃厚，投票人數將輕鬆破2016年大選的記錄。

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據目前統計數據顯示，已投票的人以民主黨支持者為大多數。因民主黨人支持以郵寄選票方式投票，但代表共和黨的總統特朗普（Donald Trump），則多次批評郵寄選票容易出現舞弊。

據20個州分的選民登記信息來看，有1,965萬支持民主黨的選民已投票，支持共和黨的選民則有1,274萬人已經投票。

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責任編輯：葉芷樺

