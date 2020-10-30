  • 25°C
香港時間 : 20201030日 (五) 17:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】8000萬人提前投票破紀錄 民主黨人投票居多

環球社會熱點 16:34 2020/10/30

分享：

美國大選在即，據統計，目前提早投票的人數逾8000萬。

美國大選將在當地時間下周二（11月3日）舉行，今年受疫情影響，提早投票的人數再創新高。據佛羅里達大學（University of Florida）的美國大選統計項目（U.S. Elections Project）周四（29日）的數據顯示，目前已提早投票的人數逾8000萬，已是2016年提前投票數字的接近兩倍。

路透社報道，2016年總統大選中投票人數的1.38億人，投票率達58%，當中有4700萬人提前投票；今年提前投票人數逾8000萬人，比上屆多接近一倍。專家預測，今年投票氣氛濃厚，投票人數將輕鬆破2016年大選的記錄。

【美國大選】拜登投稿韓媒：當選後不會用撤軍「敲詐」南韓【下一頁】

據目前統計數據顯示，已投票的人以民主黨支持者為大多數。因民主黨人支持以郵寄選票方式投票，但代表共和黨的總統特朗普則多次批評郵寄選票容易出現舞弊。

據20個州分的選民登記信息來看，有1820萬支持民主黨的選民已投票，支持共和黨的選民則有1150萬人已經投票。

【美國大選】特朗普指拜登勢封城懲罰選民 令美國經濟大蕭條【下一頁】

責任編輯：葉芷樺
 

相關文章

【美國大選】社交媒體或不再言論免責 兩黨同意修例
2020/10/29
【美國大選】社交媒體或不再言論免責 兩黨同意修例
【美國大選】聽證會離題離地 關注僅2成人用的Twitter
2020/10/29
【美國大選】聽證會離題離地 關注僅2成人用的Twitter
【美國大選】《紐約郵報》Twitter賬戶未解封 轟科技勒索權力超乎想像
2020/10/29
【美國大選】《紐約郵報》Twitter賬戶未解封 轟科技勒索權力超乎想像
疫情 特朗普 拜登 美國 總統大選 美國共和黨 美國民主黨

上一篇文章

【萬聖節】美疾控指Trick Or Treat高危 如何安全地過節？（多圖）

下一篇文章

研究稱打流感疫苗 或可同時降低患新冠肺炎風險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】奧巴馬：獨裁者冀特朗普贏 因特朗普予着數
【美國大選】奧巴馬：獨裁者冀特朗普贏 因特朗普予着數
新型冠狀肺炎全球疫情（10月30日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月30日 時間17:00）
【英國疫情】倫敦帝國學院：英格蘭每日近10萬人感染
【英國疫情】倫敦帝國學院：英格蘭每日近10萬人感染
【法國恐襲】尼斯教堂遇襲3死 有人被斬首亡 當局提高全國恐襲警戒
【法國恐襲】尼斯教堂遇襲3死 有人被斬首亡 當局提高全國恐襲警戒
【英國疫情】英格蘭確診每9日翻倍 約翰遜拒封城受壓
【英國疫情】英格蘭確診每9日翻倍 約翰遜拒封城受壓
【新冠疫情】要求顧客戴口罩購物 32歲保安遭狂刺27刀
【新冠疫情】要求顧客戴口罩購物 32歲保安遭狂刺27刀