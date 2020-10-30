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【天文現象】10月31日現「藍月亮」一文看清觀月最佳時刻

環球政經 17:04 2020/10/30

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事隔3年，「藍月亮」再次出現，巧合地碰上萬聖節當日，即是農曆九月十五當日，惟今年的月亮將會是「全年最細滿月」! 據香港天文台資料顯示，萬聖節當日的月出時間為下午5時46分，月落時間則為翌日上午5時56分。

【月球有水】NASA新發現！　月球日光所及一邊發現水分子：【下一頁

「藍月亮」是指當陽曆中一個月出現兩次滿月時，同月二個滿月就稱為「藍月亮」；這個現象平均約30個月就會發生一次，上一次則在2018年3月出現。英文諺語「Once in a blue moon」亦源於此天文現象，意即有不常發生、千載難逢或十分罕見的意思。

觀月時間表: 

月出 2020年10月31日17:46
全年最小滿月出現 2020年10月31日22:49
月落 2020年11月1日05:56

【流星雨】今晚迎來本年第5場流星雨! 一文看清最佳觀星時間：【下一頁

雖然和月亮顏色無關，但一般而言滿月會在滿佈塵埃及煙霧的大氣反射下呈現藍色。由於31日當日正是全年最小滿月的出現時間，即月球運行至距離地球最遠地方；在當日晚上10時49分則會出現名為「望」的滿月，屆時地球運行到月球及太陽之間，太陽的光反射地球從而呈現最圓的月亮。

 

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責任編輯：潘曉豐

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