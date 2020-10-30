歐達禮：證監會有決心維持市場信心　主動提及國安法、壹傳媒炒風

▲ 證監會行政總裁歐達禮指證監有責任維持市場信心。

證監會舉行合規論壇，行政總裁歐達禮發表開場致詞，主動提及香港、中美間地緣政治愈見複雜，市場參與者關注美國制裁、港區國安法的潛在影響，強調證監會意識到有責任維持香港監管制度不受極情緒化的地緣政治影響，近月當發生具顯著公眾利益的事宜，證監會都清晰發聲。

歐達禮以港區國安法、警方就壹傳媒 （00282） 股價波動後的行動為例。他指出，證監會7月中已向市場參與者發信，未發現國安法會影響到市場現有規則、可接受行為，機構接收和發布資訊都未有受影響。他續指，證監會與可能需要執行美國潛在制裁的機構聯絡，確保他們管理生意和法律風險，同時公平對待潛在受影響客戶。

在壹傳媒事件中，歐達禮指，警方行動後引發傳媒不同猜測，證監會兩度發表聲明，釐清證監會市場監管者角色。

他強調，以上事件都是向外重申證監會獨立、公正和問責的核心價值，證監會有決心維持香港市場信心。

證監會暗示警方單獨行動、願提供協助 「調查造市需專業評估」，詳情見【下一頁】

歐達禮也提及年內疫情以及市場參與者使用雲端服務等科技應用，他指出，不論因為疫情或科技，證監會積極與業界商議彈性處理，但原則是不會降低或妥協監管標準。

在金融機構使用雲端服務處理數據時，歐達禮強調，受監管金融機構不可將監管要求的紀錄，放置在香港以外地方，否則證監會無法在法院面前確保紀錄受妥善保存，這將嚴重降低證監監管效率。

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記者：麥德銘