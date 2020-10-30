【利財筆記】林本利：滙豐高層應大幅減薪

今年5月底，中央政府突然宣布制定港區國安法，香港股市隨即急跌，恒指跌至22,000點水平，小股民擔心國安法損害投資者信心，紛紛沽貨離場。

筆者認識一位20多歲的年輕人，工作兩年多，月薪約2萬元，每月儲起1萬元，兩年多合共儲蓄了20多萬元。去年中開始投資股票，主要是靠聽消息和朋友推介，花了約22萬元購入5隻股票，當時恒指接近27,000點。這5隻股票分別是滙豐（00005，57元入3手），煤氣（00003，18.5元入3手，股價經派送紅股調整後為16.1元），領展（00823，93元入5手），友邦（01299，77入1手），以及盈富基金（02800，27元入2手），前3隻股票已佔資金八成。

中央政府宣布制定港區國安法，恒指跌穿23,000點時，這位年輕人擔心股價續瀉，求問筆者應否止蝕離場，把手上股票沽清。筆者從來不會鼓勵人賤價沽貨，或者恐慌拋售，跌市時反而應該趁低吸納優質股，等待日後股價回升。遇上類似上述的問題，只能回應：既然入市時沒有向我求問，我也不會回答應否止蝕離場，自己作出判斷吧！

到6月上旬，股市回穩，恒指升上25,000點，筆者問年輕人最終有沒有沽清手上股票，答案是沒有，一股也沒有沽出。我便對年輕人說，你已做對一半，現在應趁大市回升，先行沽出部分滙豐、煤氣及領展，套現4萬多元（即保留兩成多資金），待恒指回落至24,000點附近再吸納其他股份，不要集中持有以本地業務為主的港股。若然手上資金不多，最好買ETF，例如A股ETF南方A50（02822），以及美股ETF領航S&P500（03140）。分散投資後，待日後恒指回升至26,000點以上，連同收息便有機會平反敗局。筆者特別提到煤氣和領展，先後在6月9日及12日除淨，除淨日（可以收息）便要馬上沽貨，當時煤氣股價接近13元，領展則接近70元，而滙豐則由之前低位36元回升至41元。

過了幾天，恒指果然回落至24,000點左右，筆者再問年輕人有沒有跟足指示去做。答案是沒有，他反而信了其他朋友，把盈富基金和友邦沽出。這兩隻股票業務分散，相對風險較低，反而被沽，原因明顯是股價跌幅較細，止蝕得來沒有那麼痛苦。若然沽出滙豐、煤氣及領展，即時要實現約兩成損失，實在難以接受。年輕人錯過6月中沽貨換馬的機會，現在再輸多一兩成。

這位年輕人所犯的投資錯誤，是不少股民常常犯的。去年中不少股評人及財經演員推介煤氣和領展，鼓勵散戶高追，他們說煤氣年年十送一（其實公司市值不變，股票多了10%，股價自然跌9.1%），內地業務增長迅速，長期跑贏大市一大截；領展則收購內地商場，買地建屋，成為發展商，股價很快見100元。結果如何，現在大家都知道。筆者早已提醒投資者，煤氣內地業務欠缺透明度，PE超過30倍，股價早已偏高。而領展則長期倚賴回購托高股價，公司高層乘機沽貨套現，股價隨後急跌。

滙豐、煤氣和領展三間上市公司的高層，過去一段時間不斷透過收購香港境外業務、回購公司股份、派送紅股、接受傳媒訪問等方法去推高股價，為自己帶來豐厚收入，趁股價上升套現，個人董事酬金每年數千萬元，甚至過億元。現在三間作為恒指成分股的公司業績大幅倒退，領展甚至錄得虧損，股價急挫，一年間由高位下跌三至五成多，要削減紅股和停止派息，股民損失慘重。三間公司的高層實應大幅減薪，甚至把過去取得的豐厚酬金退回給公司，與股民共度時艱。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機