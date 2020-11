【公關大娜移@iM網欄】預言滿天飛 不信者得救

瘟疫盛行,邪靈之說就沸騰。很多未卜先知的預言家,轟然崛起,曾準確預測每一屆總統大選結果的美國大學教授Allan Lichtman,斷言新冠疫情將粉碎特朗普連任之夢,他的金漆招牌會否一朝砸碎,周三自見分曉。

關於疫情,流言妄語滿天飛。印度14歲天才少年阿南德言之鑿鑿:下月20日將迎來「超級大災難」,並持續至明年3月21日,或是驚現超級細菌(superbugs)疫情二度爆發。俄羅斯「火星男孩」08年發表過「2020年地球上一個大陸將要發生一次大災難」之說,亦被對號入座是疫情的預見。

有名媛翻出靈媒Sylvia Brown於2008年的書作,當中提到「今年一場致命的肺炎將在全球蔓延,突然會消失,10年後捲土重來」,引來幾百萬名網友洶湧回應和轉發;這本大作的全名、出版社等詳情卻無從稽考。跟著有個女人自稱親耳聽過威震江湖的保加利亞盲眼「龍婆」Baba Vanga真言:「The corona will be all over us」,直指Corona Virus。

穿鑿附會的事紛至沓來,Bill Gate五年前的TED演講中,提醒大家從依波拉等傳染病危機中歸納經驗,呼籲善用科技資源建立更健全的系統,以應對未來或爆發足以令千萬人死亡的高度傳染病毒。上述言論又被視作警世真言。

中國《推背圖》由唐朝袁天罡、李淳風所撰,是震懾古今的預言書,據說第56象洩露了肺炎肆虐的天機,其圖像是兩位大兄口吐大火,「火多」意指「炎」,即是肺炎。其讖說:「飛者非鳥,潛者非魚。戰不在兵,造化遊戲」,預言今次不是一場傳統的戰爭,而是「造化遊戲」。寓意這陰陽不調的「肺炎」,是造物者給世人的警訊。

COVID-19如何衝擊政經大勢,亦眾說紛紜。伯南克樂觀展望「即將迎來急劇反彈」;另一邊廂,末日博士魯賓尼預料「超級蕭條將會來臨」;股災預言家David Stockman更批斷「華爾街將玩完」。大媽們未在股市風暴中摔至粉身碎骨前,已被各派評論家嚇到膽破腸流。

這一輪金融市場的瘋狂過山車,已遠超歷史的經驗,股粉們窮追猛打「螞蟻(6688)升幾多?影子股追得過?」,幸運「冧巴」不是通街撿拾,沒有水晶球的股評人只是隨心說。多年來,筆者身處缸湖,見盡消息滿天飛,好景時個個盆滿鉢滿,跟紅頂白;逆市退潮時,若仍靠道聽途說搵兩餐,只會「食風」兼「肚屙」。「力不到不為財」,好似老套,卻是金石良言;投資要「眼準膽大心思定」,眾人皆醉我獨醒,切勿盲目勇進,謹記「千淘萬漉雖辛苦,吹盡狂沙始到金」。

作者_陳仕娜簡介: 由財經記者到公關,遊走媒體、地產及金融行業,飽覽世事更迭,藉文字透徹人心,嘻笑怒罵中,也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

更多公關大娜移@陳仕娜的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!