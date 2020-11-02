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【公關大娜移@iM網欄】預言滿天飛 不信者得救

名人薈萃 08:01 2020/11/02

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瘟疫盛行，邪靈之說就沸騰。很多未卜先知的預言家，轟然崛起，曾準確預測每一屆總統大選結果的美國大學教授Allan Lichtman，斷言新冠疫情將粉碎特朗普連任之夢，他的金漆招牌會否一朝砸碎，周三自見分曉。

關於疫情，流言妄語滿天飛。印度14歲天才少年阿南德言之鑿鑿：下月20日將迎來「超級大災難」，並持續至明年3月21日，或是驚現超級細菌（superbugs）疫情二度爆發。俄羅斯「火星男孩」08年發表過「2020年地球上一個大陸將要發生一次大災難」之說，亦被對號入座是疫情的預見。

有名媛翻出靈媒Sylvia Brown於2008年的書作，當中提到「今年一場致命的肺炎將在全球蔓延，突然會消失，10年後捲土重來」，引來幾百萬名網友洶湧回應和轉發；這本大作的全名、出版社等詳情卻無從稽考。跟著有個女人自稱親耳聽過威震江湖的保加利亞盲眼「龍婆」Baba Vanga真言：「The corona will be all over us」，直指Corona Virus。

穿鑿附會的事紛至沓來，Bill Gate五年前的TED演講中，提醒大家從依波拉等傳染病危機中歸納經驗，呼籲善用科技資源建立更健全的系統，以應對未來或爆發足以令千萬人死亡的高度傳染病毒。上述言論又被視作警世真言。

中國《推背圖》由唐朝袁天罡、李淳風所撰，是震懾古今的預言書，據說第56象洩露了肺炎肆虐的天機，其圖像是兩位大兄口吐大火，「火多」意指「炎」，即是肺炎。其讖說：「飛者非鳥，潛者非魚。戰不在兵，造化遊戲」，預言今次不是一場傳統的戰爭，而是「造化遊戲」。寓意這陰陽不調的「肺炎」，是造物者給世人的警訊。

COVID-19如何衝擊政經大勢，亦眾說紛紜。伯南克樂觀展望「即將迎來急劇反彈」；另一邊廂，末日博士魯賓尼預料「超級蕭條將會來臨」；股災預言家David Stockman更批斷「華爾街將玩完」。大媽們未在股市風暴中摔至粉身碎骨前，已被各派評論家嚇到膽破腸流。

這一輪金融市場的瘋狂過山車，已遠超歷史的經驗，股粉們窮追猛打「螞蟻(6688)升幾多？影子股追得過？」，幸運「冧巴」不是通街撿拾，沒有水晶球的股評人只是隨心說。多年來，筆者身處缸湖，見盡消息滿天飛，好景時個個盆滿鉢滿，跟紅頂白；逆市退潮時，若仍靠道聽途說搵兩餐，只會「食風」兼「肚屙」。「力不到不為財」，好似老套，卻是金石良言；投資要「眼準膽大心思定」，眾人皆醉我獨醒，切勿盲目勇進，謹記「千淘萬漉雖辛苦，吹盡狂沙始到金」。

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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撰文 : 陳仕娜

欄名 : 公關大娜移

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