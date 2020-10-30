【宏觀中國】順應消費趨勢　「十四五」擴大中等收入群體

「十四五」規劃定下中國未來的發展藍圖，提高收入，是改善居民生活的重要部分。

中國國家發展和改革委員會副主任寧吉喆表示，「十四五」時期將提高低收入群體的收入，擴大中等收入群體。將全面促進消費，順應消費升級的趨勢，發展服務消費，鼓勵消費新模式新業態發展。

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有關的政策，如提高勞動報酬在初次分配中的比重，健全工資合理增長機制；完善按要素分配政策制度，增加中低收入群體的要素收入；完善再分配機制，加大稅收、社保、轉移支付等調節力度和精準性。

寧吉喆又指，首三季中國居民人均可支配收入實際增長0.6%，年內首次轉正。9月社會消費品零售總額按年增長3.3，第三度增速也是由負轉正，反映居民收入和消費逐步恢復。

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另在五中全會上，預計今年中國GDP將突破100萬億元人民幣，2035年人均GDP達到中等發達國家水平。換言之，中國經濟在未來五年須保持5至5.5%的經濟增速，在未來15年內保持4至5.5%的增速水平，才能在2035年實現這個目標。

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記者：林衞