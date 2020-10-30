WhatsApp用量激增　每日平均訊息發送量竟與除夕相若？

▲ Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）昨（29日）在財報電話會議上表示，旗下的即時通訊軟件WhatsApp今年的訊息流量激增，每日訊息發送量平均達到1000億條。

新冠肺炎疫情爆發期間，全球各地都依賴社交軟件溝通。Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）昨（29日）在財報電話會議上表示，旗下的即時通訊軟件WhatsApp今年的訊息流量激增，每日訊息發送量平均達到1000億條。而WhatsApp往時只有在除夕當日，才超過1000億條。

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WhatsApp負責人Will Cathcart其後也在Twitter上表示，今年所有人更依賴透過線上方式傳遞訊息，而WhatsApp也非常自豪，能在新冠大流行期間助用戶保持聯絡，訊息用量也隨即不斷上升，每日發送量已超過1000億條。

事實上，WhatsApp前行政總裁Jan Koum在2014年的一個活動上曾透露，2014年初WhatsApp每日的訊息量僅有500億條，而且用戶數不到5億。Will Cathcart今年2月接受華爾街日報訪問時則表示，WhatsApp的用戶已超過20億，僅次於Facebook的25億用戶數量。

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責任編輯：曾曉汶