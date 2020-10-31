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【名人專訪】藝人收入不穩　洪永城鍾情長揸美國科網股

名人薈萃 14:02 2020/10/31

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鍾情長揸美國科網股

為了創造更多收入來源洪永城亦會作投資，芸芸的投資產品中，他只獨沽一味，鍾情買美股，特別留意的是科網股，「呢幾年來美股都是穩步上揚，美國科技公司亦有一定優勢，相信未來會持續。會比較留意有AI（人工智能）、數據庫、大數據相關業務的公司。」

股市有上有落，有賺有蝕，早前科網股亦有回吐，他認為數字上當然有高有低，每次投資都會設有止蝕位，但幸好自己暫未遇過要止蝕的情況，「我偏向會揀比較穩陣的公司作長遠的投資，唔會因為一兩日的回吐而賣出，一日未賣一日都未蝕，要接受適當的波動。」他總結經驗，指投資切忌「跟風」，不能抱着人買我買的心態，要以留意市場未來趨勢為主。

【名人專訪】洪永城曾欠10數萬卡數　「血淚史」後改消費習慣【下一頁】

【有片睇】洪永城理財「斷捨離」　投資儲蓄消費3大心得【下一頁】

期待創業穩收入來源

除了買美股，他也積極籌謀創業，「做幕前工作有一定影響力及人脈，對創業有一定幫助。」旅遊節目主持出身，其創業終極目標是希望能創立與旅遊相關的業務，但他暫時未有對自己投資的項目設有任何框架，「可以是餐廳、創科公司、抗疫用品，任何範疇都可以。」他透露，身邊有不少人向他招手夾份做生意，奈何近年社會整體的經濟狀況不是十分理想，故仍在等待時機，若創業成功，將會成為他的未來收入，鞏固他的收入來源。

節錄自第679期《iMoney Focus》上位生意經。

 

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撰文 : 楊子瑩

創業 經濟 美股 人工智能 洪永城

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