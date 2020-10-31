  • 25°C
香港時間 : 20201031日 (六) 14:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名人專訪】洪永城曾欠10數萬卡數　「血淚史」後改消費習慣

名人薈萃 14:01 2020/10/31

分享：

洪永城因性格「跳跳紮、坐唔定」，喜歡探索新事物，在2005年參加有綫電視主持招募時加入娛樂圈，經歷過兩次轉行，做過行銷及製作公司。2012年加入TVB後，除了主持工作外，更成為演員，以《張保仔》一劇成功入屋，斷斷續續在娛樂圈打滾了逾10個年頭。他1年多前斥資千萬置業成為業主，但這位新業主原來曾經欠下10數萬元卡數，連最低還款額也還不起，更因收過討債電話，令自己一度對電話產生恐懼症。這段「血淚史」令他慢慢學習理財，懂得「斷捨離」。

【名人專訪】藝人收入不穩　洪永城鍾情長揸美國科網股【下一頁】

【有片睇】洪永城理財「斷捨離」　投資儲蓄消費3大心得【下一頁】

藝人角色被動，收入不穩不是秘密，洪永城憶述自己當年剛入行，與其他年輕人一樣申請了第一張信用卡，只要「碌一碌」就可以消費，不知不覺便「使大咗」，只能負擔最低還款額，他坦言後來因家庭有負擔，最後連最低還款額都償還不到，更一度收過討債電話。回望往事，他不禁笑言：「年輕人剛出社會總會有些事會處理不好，當是一個學習吧。」

經一事，長一智，欠債的經歷改變了他的消費習慣，「只會用自己已有的錢。」他慶幸自己不是一位熱愛追潮流及名牌的人，不會因為要追求新款時裝或奢侈品令自己要不斷消費。不過，人類難以抗拒物慾，洪永城也不例外，會有自己心儀的物件想購買，這時他就會以「斷捨離」的理財法，決定是否購買。

多番考慮減衝動消費

他所謂的「斷捨離」事實上是「停一停、諗一諗」，「見到自己鍾意且昂貴嘅嘢，普遍索價數千元或以上的，我唔會即刻去買，而係會最少隔一日，考慮清楚自己是否想要或需要，如果真的很喜歡才會去買。」他認為，很多時消費都是講求一時的衝動，有時是受身邊朋友的影響，有時是受社交平台上推送的廣告影響，才會燃起購物慾，「唔少人都會試過在家中找到未剪牌的產品，就會反問自己點解當時會買。」

節錄自第679期《iMoney Focus》上位生意經。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 楊子瑩

演員 洪永城 財務自由

上一篇文章

【名人專訪】藝人收入不穩　洪永城鍾情長揸美國科網股

下一篇文章

【黑識理財@iM網欄】記得諮詢醫生意見！ 檢查費用可否Claim醫療保險？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】買家鬥快入市 80後夫婦睇樓一次購淘大 麗晶花園放盤5個鐘即獲承接
【樓市現象】買家鬥快入市 80後夫婦睇樓一次購淘大 麗晶花園放盤5個鐘即獲承接
心急業主趕出貨　低市價一成放盤都未夠　再減價150萬
心急業主趕出貨　低市價一成放盤都未夠　再減價150萬
【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩
【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688招股入場費4040元　認購前不可不知5件事
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688招股入場費4040元　認購前不可不知5件事
【樓市現象】上車客愈戰愈勇 年青人冇睇樓豪斥968萬購全‧城滙兩房
【樓市現象】上車客愈戰愈勇 年青人冇睇樓豪斥968萬購全‧城滙兩房
【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽
【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽