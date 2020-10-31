【名人專訪】洪永城曾欠10數萬卡數　「血淚史」後改消費習慣

洪永城因性格「跳跳紮、坐唔定」，喜歡探索新事物，在2005年參加有綫電視主持招募時加入娛樂圈，經歷過兩次轉行，做過行銷及製作公司。2012年加入TVB後，除了主持工作外，更成為演員，以《張保仔》一劇成功入屋，斷斷續續在娛樂圈打滾了逾10個年頭。他1年多前斥資千萬置業成為業主，但這位新業主原來曾經欠下10數萬元卡數，連最低還款額也還不起，更因收過討債電話，令自己一度對電話產生恐懼症。這段「血淚史」令他慢慢學習理財，懂得「斷捨離」。

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【有片睇】洪永城理財「斷捨離」 投資儲蓄消費3大心得【下一頁】

藝人角色被動，收入不穩不是秘密，洪永城憶述自己當年剛入行，與其他年輕人一樣申請了第一張信用卡，只要「碌一碌」就可以消費，不知不覺便「使大咗」，只能負擔最低還款額，他坦言後來因家庭有負擔，最後連最低還款額都償還不到，更一度收過討債電話。回望往事，他不禁笑言：「年輕人剛出社會總會有些事會處理不好，當是一個學習吧。」

經一事，長一智，欠債的經歷改變了他的消費習慣，「只會用自己已有的錢。」他慶幸自己不是一位熱愛追潮流及名牌的人，不會因為要追求新款時裝或奢侈品令自己要不斷消費。不過，人類難以抗拒物慾，洪永城也不例外，會有自己心儀的物件想購買，這時他就會以「斷捨離」的理財法，決定是否購買。

多番考慮減衝動消費

他所謂的「斷捨離」事實上是「停一停、諗一諗」，「見到自己鍾意且昂貴嘅嘢，普遍索價數千元或以上的，我唔會即刻去買，而係會最少隔一日，考慮清楚自己是否想要或需要，如果真的很喜歡才會去買。」他認為，很多時消費都是講求一時的衝動，有時是受身邊朋友的影響，有時是受社交平台上推送的廣告影響，才會燃起購物慾，「唔少人都會試過在家中找到未剪牌的產品，就會反問自己點解當時會買。」

節錄自第679期《iMoney Focus》上位生意經。

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