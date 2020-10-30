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【樓市現象】上車客愈戰愈勇 年青人冇睇樓豪斥968萬購全‧城滙兩房

股樓投資 16:19 2020/10/30

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新盤市場百花齊放，發展商爭相推盤吸客，二手市場也熱鬧起來，準買家繼續在市場找尋減價盤，當中以上車客的入市信心最強，近日市場錄得不少上車客或首置人士買樓的個案，部份單位成交的金額近千萬元。

【樓市現象】買家鬥快入市 80後夫婦睇樓一次購淘大 麗晶花園放盤5個鐘即獲承接，詳情按【下一頁


中原地產高級資深分區營業經理黃俊傑表示，樓市暢旺，強化買家入市信心。荃灣全‧城滙本月錄得8宗成交，分行剛促成6座低層D室成交，實用面積522平方呎，兩房間隔，因租約未完，不設睇樓，單位原叫價1,100萬元，放盤4個月，最後累減132萬元，以968萬元易手，折合實用呎價18,544元，屬市場價。

【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩，詳情按【下一頁

黃俊傑表示，買家為年青上車客，本身與家人居於區內，鍾情全‧城滙樓齡新，自設商場，亦設有天橋接駁西鐵站，見上址價錢合理，隨即承接自用。原業主於2017年9月以760萬元一手買入單位，持貨3年轉售，帳面獲利208萬元，單位升值27%。

【低水屋苑】九龍區低水大型上車屋苑 兩房單位樓價平至540萬 呎價只係1.1萬，詳情按【下一頁

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記者：陳詠妍

放盤 二手市場 發展商 荃灣 全‧城匯

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