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【買樓理財】海景單位竟難易手　業主平過銀行估價沽

股樓投資 16:16 2020/10/30

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樓市市道好轉，惟叫價逾千萬單位仍然受壓，皆因未能承造高成數按揭。利嘉閣彭錦添說，青衣灝景灣7座低層B室，實用面積700平方呎，望海景，今年7月底放盤，原叫價1,200萬元，終減價132萬元，以1,068萬元易手，勁減11%，實用呎價約15,257元。

值得留意的是，翻查滙豐物業估價網，上述單位約值1, 128萬元，而中銀香港則為1, 118萬元。換言之，單位成交價低於網上銀行估價。不過，據了解，原業主於2012年4月，以644.8萬元購入上址，現帳面仍賺423.2萬元，物業期內升值約66%。

【業主睇淡】頂層連天台800萬有找　可九成按揭　低市價成交再現？【下一頁

據目前規定，1,000萬元或以上物業，最高只可承造五成按揭，以上述單位為例，成交價1,068萬元，首期要534萬元，金額已夠「 Full Pay」購買上車屋苑投資。舉例說，香港小輪（00050）及帝國集團合作發展、恒地（00012）負責銷售的屯門帝御．星濤，早前公布首張價單，最平一伙折實價只約298.84萬元。事實上，叫價逾千萬單位的首期門檻高，客源相對較少，業主若要急於套現，只能減價賣樓。 

彭錦添續說，灝景灣本月至今累錄12宗成交，平均實用呎價約15,980元。現時屋苑有約53個單位放售，入場價由800萬元起。

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撰文 : 黃卓賢

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