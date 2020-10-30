【阿里巴巴】天貓﹕消費者因疫情減少出國　「雙11」外國商品勢被追捧

▲ 今年「雙11購物節」踏入第11年。

阿里巴巴 （09988） 旗下天貓進出口事業部總經理劉鵬接受外電訪問時預料，今年外地進口貨品將成為中國「雙11」熱門商品。他認為今年大部分國內民眾未能出境旅遊購物，但不少人對高品質的外地商品仍有強烈需求，因此預料消費者將大舉透過線上購物大量購買外國商品，有望提高「雙11」網購業績。

阿里巴巴指，今年雙11節阿里巴巴引進更多外地品牌，與去年相比，今年天貓增加了2600個外地品牌進駐雙11節，以提供更多元化的外地商品供消費者選擇。

不過，近日有調查研究機構表示，部分中國消費者基於愛國情懷，而減少購買外地品牌，劉鵬對此表示，中國消費者仍非常熱衷購買外國產品，以美國產品為例，健康醫療產品、保健補結品、食物、美妝等範疇的產品仍然深受中國消費者歡迎。

不過他承認，在天貓雙11節中，大部分新加入的品牌仍是以中國品牌為主。目前，天貓網站未有具體公佈進駐雙11的外地品牌數量。不過，根據阿里巴巴媒體新聞網站「阿里足跡」報道，在去年天貓雙11節中，首三位最高成交額的進口商品國家依次為日本、美國和韓國，當中成交額最高的頭三項進口商品分別為營養補充食品、面膜和幼兒奶粉，反映除了傳統得到中國消費者青睞的外國奢侈品外，消費者亦對其他類別的進口商品感興趣。

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編輯﹕賴奕羚