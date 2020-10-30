澳洲智庫發表報告: 俄中10年來多次網絡干預他國大選

澳洲一個智庫發表報告指，俄羅斯和中國在過去10年，以網上手段干預最少41場選舉及7場公投。同時間，美國、英國和台灣，是遭遇最大規模網軍攻擊的3大受害者。

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澳洲戰略政策研究所發表「外國勢力利用網路干預選舉和公投」報告，針對2010年1月至2020年10月，在世界各地舉辦的41場選舉和7場公民投票中，受外國網軍干預問題。報告顯示，俄羅斯和中國經常以網絡攻擊，包括黑客入侵、阻斷服務攻擊、散播假新聞等手段干預選舉。

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報告特別指出，俄羅斯主要的攻擊對象是歐美國家，包括去年的歐洲議會選舉和下周舉行的美國大選。報告指莫斯科前幾年已多次嘗試以

網路釣魚方式盜取美國政客電郵，又針對網上選舉系統進行入侵; 報告又指中國在過去2年的網上干預活動有顯著上升，主要針對美國和台灣。

研究所發言人表示，目前被網絡攻擊的受害者未制定清晰的反制措施，即使當局偵察到外國網軍動向，都未能加以阻止，預料網軍將針對越來越多國家發動類似攻擊。他又建議這些國家可先辨識及偵測問題，再加以保護及反制，以對抗來自國際的網上攻擊。

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