  • 25°C
香港時間 : 20201030日 (五) 16:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

澳洲智庫發表報告: 俄中10年來多次網絡干預他國大選

環球政經 14:58 2020/10/30

分享：

澳洲一個智庫發表報告指，俄羅斯和中國在過去10年，以網上手段干預最少41場選舉及7場公投。同時間，美國、英國和台灣，是遭遇最大規模網軍攻擊的3大受害者。

【美國大選】特朗普若敗選 或面臨多宗刑事起訴下一頁

澳洲戰略政策研究所發表「外國勢力利用網路干預選舉和公投」報告，針對2010年1月至2020年10月，在世界各地舉辦的41場選舉和7場公民投票中，受外國網軍干預問題。報告顯示，俄羅斯和中國經常以網絡攻擊，包括黑客入侵、阻斷服務攻擊、散播假新聞等手段干預選舉。

【美股分析】麥樸思警告：標普500指數正形成危險「M型」走勢　下一頁

報告特別指出，俄羅斯主要的攻擊對象是歐美國家，包括去年的歐洲議會選舉和下周舉行的美國大選。報告指莫斯科前幾年已多次嘗試以
網路釣魚方式盜取美國政客電郵，又針對網上選舉系統進行入侵; 報告又指中國在過去2年的網上干預活動有顯著上升，主要針對美國和台灣。

研究所發言人表示，目前被網絡攻擊的受害者未制定清晰的反制措施，即使當局偵察到外國網軍動向，都未能加以阻止，預料網軍將針對越來越多國家發動類似攻擊。他又建議這些國家可先辨識及偵測問題，再加以保護及反制，以對抗來自國際的網上攻擊。

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

選舉 黑客 台灣 歐洲 莫斯科 俄羅斯 英國 中國 美國

上一篇文章

【微信女股】微信女股又出事 半新股都中伏　天任斬倉式暴瀉9成

下一篇文章

【港股追蹤】半導體股走勢各異 ASM太平洋績後急跌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽
【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688招股入場費4040元　認購前不可不知5件事
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688招股入場費4040元　認購前不可不知5件事
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688每手50股盼人人有份？　專家：料可做到！
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688每手50股盼人人有份？　專家：料可做到！
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
心急業主趕出貨　低市價一成放盤都未夠　再減價150萬
心急業主趕出貨　低市價一成放盤都未夠　再減價150萬
【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩
【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩