【新股IPO】萬國數據9698暗盤 一手帳面蝕58元（不斷更新）
即市財經 18:43 2020/10/30
萬國數據 （新上市編號：09698） （美：GDS）多個暗盤潛水，於富途暗盤收報80.3元，跌0.72%，不計手續費一手100股，最多蝕58元，惟於輝立暗盤錄得輕微升幅，收報80.9元，升0.03%。
|券商
|收報
|招股價
|升／跌幅
|一手蝕元
|收盤時間
|富途
|80.3
|80.88
|-0.72%
|-58
|18：30
|耀才
|80.3
|-0.72%
|-58
|19：30
|輝立
|80.9
|+0.03%
|+2
|18：30
萬國數據高低位
|最高位
|變幅
|一手賺蝕
|最低位
|變幅
|一手賺蝕
|富途
|81
|0.15%
|+12
|76.85
|-4.98%
|-403
|耀才
|80.3
|-0.72%
|-188
|75.5
|-6.65%
|-538
|輝立
|80.95
|+0.09%
|-168
|75.15
|-7.08%
|-573
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