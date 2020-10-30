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【新股IPO】萬國數據9698暗盤　一手帳面蝕58元（不斷更新）

即市財經 18:43 2020/10/30

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萬國數據將於11月2日掛牌。

萬國數據  （新上市編號：09698）  （美：GDS）多個暗盤潛水，於富途暗盤收報80.3元，跌0.72%，不計手續費一手100股，最多蝕58元，惟於輝立暗盤錄得輕微升幅，收報80.9元，升0.03%。

券商 收報 招股價 升／跌幅 一手蝕元 收盤時間
富途 80.3 80.88 -0.72% -58 18：30
耀才 80.3 -0.72% -58 19：30
輝立 80.9 +0.03% +2 18：30

萬國數據高低位

  最高位 變幅 一手賺蝕 最低位 變幅 一手賺蝕
富途 81 0.15% +12 76.85 -4.98% -403
耀才 80.3 -0.72% -188 75.5 -6.65% -538
輝立 80.95 +0.09% -168 75.15 -7.08% -573

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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