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【新股IPO】萬國數據9698暗盤　一手帳面蝕近600元（不斷更新）

即市財經 16:29 2020/10/30

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萬國數據將於11月2日掛牌。

萬國數據  （新上市編號：09698）  （美：GDS）暗盤潛水，最多跌7%，蝕近500元，該股隨後跌幅收窄。現時於富途暗盤表現最差，現報價78.05元，較招股價80.88元，低3.05%，不計手續費，一手100股帳面蝕元283元。

券商 現報 招股價 跌幅 一手蝕元 收盤時間
富途 78.05 80.88 -3.05% -283 18：30
耀才 78.5 -2.94% -238 19：30
輝立 79.05 -2.26% -183 18：30

萬國數據高低位

  最高位 變幅 一手賺蝕 最低位 變幅 一手賺蝕
富途 81 0.15% 12 76.85 -4.98% -403
耀才 79 -2.32% -188 75.5 -6.65% -538
輝立 79.2 -2.08% -168 75.15 -7.08% -573

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