【新股IPO】萬國數據9698暗盤　一手帳面蝕近600元（不斷更新）

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【港股市況】恒生指數跌479點 美團創新高後倒跌3%小米逆市穩（不斷更新）
萬國數據 （新上市編號：09698） （美：GDS）暗盤潛水，最多跌7%，蝕近500元，該股隨後跌幅收窄。現時於富途暗盤表現最差，現報價78.05元，較招股價80.88元，低3.05%，不計手續費，一手100股帳面蝕元283元。
|券商
|現報
|招股價
|跌幅
|一手蝕元
|收盤時間
|富途
|78.05
|80.88
|-3.05%
|-283
|18：30
|耀才
|78.5
|-2.94%
|-238
|19：30
|輝立
|79.05
|-2.26%
|-183
|18：30
萬國數據高低位
|最高位
|變幅
|一手賺蝕
|最低位
|變幅
|一手賺蝕
|富途
|81
|0.15%
|12
|76.85
|-4.98%
|-403
|耀才
|79
|-2.32%
|-188
|75.5
|-6.65%
|-538
|輝立
|79.2
|-2.08%
|-168
|75.15
|-7.08%
|-573
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