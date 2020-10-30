【美股焦點】蔚來隔晚再急升16％創歷史新高　大摩上調目標價維持「增持」評級

大摩分析師Tim Hsiao將蔚來目標價從20.5美元大幅上調61%至33美元，維持「增持/謹慎」建議不變。隔晚蔚來股價急升16%再創歷史新高。

Tim Hsiao在《強大的電動汽車製造領導者》的報告中表示， 蔚來第三季度交付情況好於預期，因此更新對蔚來汽車的預期。同一時間，蔚來在今日宣布本月第5000台整車在合肥先進製造基地量產下綫，是蔚來量產車單月下線首次突破5000台，也是中國第一次有高端汽車品牌月產達到5000台。

另一間大行摩根大通，分析師NickLai早前亦發表報告唱好，對蔚來的評級由「中性」上調至「增持」，並給出高達40美元的目標價。值得注意的是，摩根大通上一次對蔚來的評級發佈於6月21日，當時給出的目標價僅為14美元。最新40美元的目標價，是此前的將近3倍。

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