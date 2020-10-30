▲ 【ET講股通】梁耀康 x 華盛聶振邦 捕捉十四五規劃受惠股－同場加映問股答股（立即觀看）

恒生指數全日跌479點，收報24107點，大市成交1,517億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，A股午市下跌，加上美股期貨急挫，拖累港股午後跌勢加劇。

美股受累3大因素

嘉賓華盛証券證券分析師聶振邦表示，美股受累3大因素：

1.美國大選

2.美國經濟救助方案何時推出

3.歐美疫情惡化。

美股沽壓仍大，且看道指能否於26000至26300點覓得支持。

恒指24000點支持關鍵

港股方面，聶振邦表示，在美股科網股受壓下，恐怕本港科網股亦將出現更多獲利盤。惟期指失守24000關後，開始有喘定迹象，若恒指下周能守穩24000關，則後市仍有望上試25000點；相反若失守24000關，則恐下試23100點。

中芯短綫目標25至26元

內地十四五規劃利好半導體業，聶振邦表示，可留意中芯 （00981） 。該股是日升3.4%至22.75元，較高位已累跌5成，相信短綫有望重上25、26元。若股價連續兩日收低於21元，則止蝕。

騰訊待560至570元吸納

科技股方面，聶振邦看好騰訊 （00700） 。該股今日跌2.3%至591元，可待回落至560至570元吸納，部署中長綫，目標價700至720元。新能源股比亞迪 （01211） 跌1.6%至154.1元，宜待回落到135至140元吸納，明年上望190至200元。

梁耀康表示，健康醫療股亦值得留意，阿里健康 （00241） 跌2.1%至20.25元，可待回落至17元水平吸納。潔淨能源股方面，信義光能 （00968） 跌2.5%至14.1元，先看能否守住上升軌。

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