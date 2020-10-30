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【香港製造】港府決定啟動世貿爭端解決機制　反對美方要求港產商品更改產地來源標籤

商業 15:57 2020/10/30

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美國早前要求香港製造的輸美產品，更改產地來源標籤為「中國產造」。商務及經濟發展局局長邱騰華今會見傳媒時表示，由於美國對香港政府的強烈反對，並未作出任何實質或令人滿意的回覆，更未有跟進事件。故港府現時決定根據世界貿易組織（WTO，又稱世貿）的《關於爭端解決規則與程序的諒解》作出投訴。

60日內未達成共識 　要求世貿設立專家小組解決事件
邱指出，香港和美國作為世貿成員，應該按規矩，但美方未有就港府要求撤銷規定作出實質回應。根據世貿的機制，美方須按機制在香港提出投訴的10日內回應，並且於30日內磋商，洽談雙方滿意的結果。

據美方早前的規定和要求，邱指出，將在11月10日正式生效，廠商出貨已經受到影響，而業界也有採取不同方式回避問題。但他解釋，倘若60日未能達成雙方滿意的結果，香港有權要求設立專家小組解決事件。不過，他亦重申，希望毋須「行到這一步」。

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「產地來源」並非外交問題
被問及與其他國家進行交涉，會否有違「一國兩制」。邱騰華重申，香港特別行政區的獨特地位是國家透過《基本法》賦予。香港擁有單獨的關稅地區。是次產地來源的問題，並不是外交層面問題，所享有的經貿地位與其他世貿成員一樣。故他強調，特區政府一定會全力維護。

責任編輯：馬意文

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