【DONKI將軍澳】驚安之殿堂將軍澳分店11月11日開幕　日出康城商場第二期周末揭幕

▲ DONKI將軍澳分店將於11月11日開幕。

疫情下不少零售商都陷入困境，日本連鎖超市「驚安之殿堂」（DON DON DONKI）卻逆市擴張，分店接連開幕，繼中環分店後，DONKI將軍澳分店亦將於11月11日上午10時開幕。連同港鐵 （00066） 旗下日出康城商場第二期即將於周末開幕，意味將軍澳區不足兩周，有更多地方可供市民閒逛及消費。

據DON DON DONKI在社交專頁宣布，DONKI第5間分店位於將軍澳澳南海岸Monterey Place商場1樓全層，面積約2.5萬平方呎，據悉月租約50萬元。DONKI將軍澳分店將會24小時營業，並會售賣多款運動及寵物商品。

▲ 驚安之殿堂將軍澳分店有多款運動及寵物商品。

現時DON DON DONKI已先後在中環皇后大道中、尖沙咀美麗華廣場、銅鑼灣名珠城及荃灣海之戀商場設有分店。

至於日出康城商場第二期將在周末開幕，涉及整個商場總面積約65%，涉及商戶超過70間，包括將軍澳區內最大型影院英皇戲院，提供6個影院及超過800個座位，而連接商場的港鐵康城站B出口及公共交通交匯處同步開幕。港鐵早前指，日出康城商場將於年底全面開放，目前仍有20%店舖未出租。

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