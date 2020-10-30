【小心資料洩漏】研究：IG、FB Messenger預覽Link導致資料外洩　癱瘓App＋耗盡電量！

▲ 有海外資訊安全研究員近日發布研究結果指出，Facebook Messenger 及 Instagram包含的連結預覽功能，隱藏下載惡意軟件風險！

目前WhatsApp、Instagram（IG）、Facebook Messenger等應用程式上，均會提供連結預覽包括與連結有關的圖片及文字，方便用戶在對話時預覽內容，但是有想過會衍生到私隱及安全問題嗎？

有海外資訊安全研究員近日發布研究結果指出，當用戶傳送預覽連結時，可能下載導致應用程式癱瘓、消耗電池或頻寬的惡意軟件，而資料外洩狀況最嚴重的即時訊息軟件包括 Facebook、Instagram、LinkedIn、 LINE。

原來在用到連結預覽功能的同時，應用程式必須存取連結、開啟檔案以查看其中內容，隱藏下載惡意軟件風險，讓黑客有機可乘，甚王無限期查看並儲存用戶資料。

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據資訊安全研究員 Talal Haj Bakry 和 Tommy Mysk 指出，Facebook Messenger 及 Instagram 的表現最差，不論檔案的Gigabyte多大，兩個應用程式均會將整個連結檔案下載並複製；LinkedIn 則只複製首 50Megabyte 的檔案。

他們表示，已於上月中旬向Facebook及LinkedIn等的安全團隊提交相關報告，告知有關問題，冀幫助確保用戶隱私。惟目前尚未收到LinkedIn回應，Facebook則表示已知悉相關問題。

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責任編輯：張寶燕