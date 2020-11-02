【屋邨網紅@iM網欄】網紅背後 團隊的重要性

每星期鞋佬都會在本欄分享關於工作上的點滴，但我其實也不是一個鐵人，有時候都要休息一下陪伴屋企人，或者放空歇一歇。女鞋國同和鞋佬生活百貨每個星期都各自有三場直播，這段時間確實完全沒有了私人時間。不過也無辦法，因為直播帶貨這個模式，目前整個市場正處於一個白熱化的階段。雖然我3年前已經開始在香港做直播，算是在市場上叫做稍具領先位置，但是之前都講過，Facebook現在每一晚都很多形形式式的直播節目，我更加不能夠怠慢，如果我停下腳步，很有可能就會流失粉絲。

之前培訓好的素人網紅，現在終於可以發揮重要作用了， 就是將整個直播節目交給他們，我自己則可以忙裏偷閑陪一下屋企人。我跟好多香港人一樣，一家人放假其實都好難四處去玩，所以最後選擇了我個仔想去的地方：主題公園，而且還在主題酒店住了一個晚上。

其實一個事業型的男人，見到屋企人開心，就是最大的滿足。在商場上的拼搏，鬥智鬥勇，但只要見到屋企人滿足的笑容，就算在外邊有幾辛苦，都會頓時感到好值得。在這呢兩日假期的活動裏面，陪個仔玩其實比起做直播更疲累，但是聽到太太和兒子的笑聲，就好像替幫我充電一樣。充滿電的我回到工作崗位，當然激發了好多新的構思和大計，當時機成熟就會一一跟大家分享。

今次最想跟大家分享的主題是團隊的重要性，單槍匹馬就算我有幾好打，我都會有累的一日，尤其是在直播帶貨這個行業，我曾經看過一篇報道，是關於內地網紅一哥李佳琦的，報道提及他來到上海3年，每一晚都做4至6個小時的直播，3年來完全未去過上海灘，單看文字我也感受到他的壓力，所以我更加不想步他的後塵。未來我會加緊培訓團隊，令到女鞋國和鞋佬生活百貨成為粉絲們眼中可信賴的直播平台，從而分攤每一位網紅在公司裏面的工作時間，這樣的安排對公司未來發展才會更加穩固。

作者_鞋佬簡介： 一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！

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