【基金攻略】一年跑贏標指一倍 四大指標嚴選最強美股基金 （iMoney專題）

▲ 四大指標可以方便選出最強美股基金。

近日香港掀起美股熱潮，但要每晚通宵達旦留意股市，並非人人都能夠做到。相對每天花大量時間「刨年報」、「刨新聞」，投資基金也許是不錯的選擇，只是究竟投資者應如何選出最適合自己的美股基金？

要選出最合適的美股基金，首先要挑選出最合適投資風格。過去數十年，學術界便將大市回報拆分為不同的因子，最常見的四大因子便包括增長、價值、股息、以及中小型股，它們往往會在不同的時間跑贏大市。

選擇基金時，一般會分「價值」及「增長」兩類投資風格，兩者有如陰陽兩極，時以由「價值」跑贏，有些時候便由「增長」跑出。由於價值及增長乃兩個截然不同的因子，如投資者單純以地區將基金分類，並比較它們的表現及特性，分析出來的結果便有欠全面，而且有不是「Apple To Apple」之嫌。

短、長期回報跑贏標指

分別出「價值」及「增長」基金後，便應由短期回報、長期回報、風險及歸因（Attribution）這四方面作為衡量投資價值的指標。根據晨星提供給本刊的資料，在一眾美股增長基金當中，摩根士丹利美國增長基金在這4個指標，皆為同儕間的上乘之選。

先說長期及短期回報，通常1至3年為短投資期，超過5年為長投資期，該基金所取得的長期及短期回報皆為冠絕同儕，基金過去一年回報則達113.27%，3年年度化回報則達38.51%，而10年年度化回報則為21.1%，相較之下標普500指數的一年、3年及10年年度化表現分別只有16.84%、12.22%及13.44%。

風險也是衡量基金抵買與否的因素之一，因對基金經理而言，跑贏大市的最好方法，是賺取高回報同時，又不用承受太多波幅。單看數字，基金的風險並不低，其過去3年標準差便達24.28%，而同組別基金的標準差則只有19.15%。

不過在衡量回報時，百分比不是唯一的指標，更重要是計算回報後的「性價比」，而基金過去3年的夏普比率便達1.36，即每承受1個單位的風險，便賺取1.36個單位的額外回報，而通常夏普比率高於1的基金已是不俗。

持倉與指數成分股不同

最後亦是最重要的是歸因，也就是找出基金的回報來源。一般而言，基金持倉與指數成分股比重分別愈大愈好，因為如果基金所買的股份與指數差距不大，投資ETF似乎更直接，而且更能省下管理費及認購費。摩根士丹利美國增長基金所投資的股分與指數成分股份別很大，十大持股中只有Amazon在指數有較大比重，其餘持股如Square、Shopify、Veeva等，只佔指數比例很少。

就算是沒有興趣投資基金的投資者，也可在此偷師，學習基金經理如何選股。以基金第一大持股Zoom為例，大部分投資者都只是因為疫情而認識到此軟件，但基金早在2018年11月已首次投資於此；另一隻於今年跑出的Square也早在2018年11月納入基金的投資組合中。

今年以來，資金明顯擠進增長股，令市場出現「平股愈平、貴股愈貴」的怪現象，隨着疫苗預期即將面世，不少大行都認為有機會出現板塊輪動，繼而令資金轉往價值股。但價值股跑輸大市並非一時三刻的事，連最有名的價值投資者巴菲特（Warren Buffet）也已多年跑輸大市，價值基金的表現自然也是乏善可陳。但作為長綫投資者，無論是相信「價值歸來」之說，抑或以平衡組合的角度來看，價值基金也具一定投資價值。

價值基金跑輸指數

在一眾價值基金中，以MFS全盛美國價值基金表現最好，過去一年、3年及10年年度化回報為0.06%、3.42%及9.64%，但如果與羅素1000價值指數比較，基金只有一年及3年年度化回報勉強跑贏指數1.8個百分點及0.3百分點；風險方面，基金3年的夏普比率為0.18，與指數0.15的夏普比率比較，也不是太吸引。

既然互惠基金與指數的表現相距不大，投資ETF或許更加划算。以回報計算，Vanguard Mega Cap Value ETF（MGV）及Fidelity Value Factor ETF（FVAL）的長期及短期回報都是在同類型ETF中最佳。只是兩者持股組成與標普500指數幾乎沒有分別，與其投資於此，倒不如直接買入追蹤標普500指數的ETF。

追落後空間大

如果看資金流的動向，便會發現iShares MSCI USA Value Factor ETF（VLUE）是今年流入資金最多的價值型ETF，合共吸資29.5億美元。這是因為iShares在2015年重組指數的構成方法，不只是單比較所有股票的估值，而是在每個行業中找出最具價值的股份，從而減少對某些高估值行業的偏見。

如果熟悉美股，便會發現該ETF的持倉一來與大市指數成分股差異很大，符合我們選擇基金的準則，二來這些股份都在各自的行業中較為落後，如晶片製造商Intel，自從公司上季宣布不再研發6納米或更小的晶片後，股價大跌至疫情2月爆發時的低位，與其他晶片股股價高歌猛進的情況成天壤之別，類似的例子還有醫藥行業的Pfizer、金融行業的Citigroup、汽車行業的通用汽車。倘若經濟復甦後，美股出現追落後的現象，該ETF理應受惠。

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撰文：林展鋒

編輯：謝克迪