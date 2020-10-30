【微信女股】曾預警天任 捷心隆爆煲　譚朗蔚點名3隻高危股

微信女股危害股壇及散戶，富昌證券聯席董事譚朗蔚一向對此看不過眼，經常在個人Facebook專頁「香港股評人譚朗蔚」踢爆疑似微信女股。昨日他率先點名天任（01429）及捷心隆（02115）為微信女股，提醒大家有貨要速沽，結果天任及捷心隆今日暴跌。譚朗蔚向本刊表示，近期微信女股有2大特徵，一是建築股；二是東南亞為基地，更點名3隻未爆的高危股份。

譚朗蔚昨日在專頁上出Post，點名捷心隆及天任是微信女股，更指在2星期前在電視節目上已踢爆天任，結果真的被他言中，今日天任股價暴跌90%，捷心隆最多曾跌60%。他更指德合（00368）是仍曝光的微信女股，提醒大家要「即刻走」，而德合今日跌16%。

他向《iMoney》表示：「我沒有收到那些微信女的訊息，不過這些高危股份是有跡可尋。主要有2個準則，第一是建築裝修股，第二是業務不在香港，主要在星馬、澳門或東南亞。過去好多隻爆煲的微信女股都有上述其中一個因素。」

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他亦點名3隻仍未爆煲的高危股份，除了德合外，還有高陞集團（01283）及WMCH Global（08208），這幾家都是建築裝修相關的股份，股價近期都爆升，他強烈建議有貨的股民要快點走。

本刊翻查資料，德合於香港從事為住宅及商業物業提供裝修服務以及維修及保養服務，今年7月上市，昨日最高見1.17元，較招股定價0.63元升85%，惟今日瀉16%。

高陞是機電工程服務供應商，涉及於香港供應、安裝及保養機械通風及空氣調節系統，去年10月上市，今日收報2.01元，較招股價0.73元升1.8倍。

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WMCH Global主要在新加坡及越南提供土木及結構工程諮詢服務，去年11月上市，上市價0.4元，股價在今年9月開始急升，由0.3元起步，昨日最高升至1.34元，2個月內升幅3.5倍。

以往微信女股冇咁猖狂，現在連上市僅半個月的半新股也爆煲，他直言：「不知道港交所（00388）在做甚麼？」他提醒投資者，千祈不要因為半新股上市時間短，就以為不會爆煲。

「這些建築裝修股業務非常本地化，又不涉及大基金或機構投資者，所以『話郁就郁』。至於東南亞股份，由於公司都不在香港，幕後莊家『做嘢』時，可能公司管理層都未知甚麼事。」

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記者：李兆明