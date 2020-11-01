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【新經濟趨勢】 疫情加快發展？ 機械人或未來5年取代大量就業（iMoney專題）

即市財經 12:00 2020/11/01

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疫情加快發展機械人應用，後者或未來5年取代大量就業。

世界經濟論壇（WEF）一項研究發現，新冠肺炎或加速工作環境變化，機械人或於未來5年摧毀大型至中型企業達8,500萬個職位。

據《路透社》報道，是次調查近300間企業中，有五分之三的業務主管已開始加速數位工作以及部署新技術的計劃。世界經濟論壇董事Saadia Zahidi表示，新冠肺炎疫情正加速未來的工作轉變。

調查又指，在未來5年，接近有一半的「打工仔」都需要學習新的技能，到2025年，僱主又會在人類員工和機械之間平均分配工作，這或意味未來求職競爭也更為激烈。在2025年，流失的工作職位包括資料輸入員、會計師以至客服、工廠工人、技師和維修員等。

另一方面，世界經濟論壇表示，護理行業、人工智能（AI）等技術行業以及內容創作等領域，將產生超過9,700萬個工作崗位，例如大數據專家、數據分析師，以至數位營銷等。「人類要保留比較優勢的工作，包括管理、諮詢、決策、溝通和互動等」。

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撰文：翁嘉陽、黎淑雯 

編輯：謝克迪

疫情 人工智能 經濟 機械人

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