【西班牙疫情】確診個案破110萬兼單日增2.3萬宗 西班牙宣布延長緊急狀態至明年5月

歐洲正面臨第二波疫情，繼德國和法國早前宣布封城後，西班牙政府在當地時間周四(29日)通過決議，決定延長緊急狀態至明年5月，地方政府則有權決定實施宵禁，或限制旅遊措施。

西班牙衞生部長Salvador llla強調，現時並不是放寬措施的時候；國會和政府均同意於明年3月就此議題再作決定，是否要結束緊急狀態。西班牙現頒布第二次國緊急狀態令，實行由晚上11時至清晨6時的宵禁措施。

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【西班牙疫情】西班牙確診數字破百萬 首都馬德理擬周未起宵禁：【下一頁】

加泰羅尼亞則由29日起禁止居民進出當地至少15日，在周未期間更不得離開自己居住的城市，另外亦關閉戲院、劇場及延長食肆的關閉時間。

到現時為止，西班牙已突破110萬宗確診個案，單日則增至逾2.3萬宗，死亡人數達逾3.5萬名，首都馬德里更是疫情重災區。

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責任編輯：潘曉豐