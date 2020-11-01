【新經濟趨勢】疫情加快餐飲業轉型 中國食品外賣僅餘兩強競爭（iMoney專題）

▲ 疫情加快餐飲業轉型，食品外賣僅餘兩強競爭。

電商行業今年受惠疫情彈起，同一時間，餐飲行業亦因疫情影響，轉型速度加快，當時龍頭股份美團 （03690） 亦乘勢爭取更多市佔率。國家商務部最新數據顯示，在剛剛結束的消費促進月，全國消費總額按月增長8.7%，其中商品消費額達2.63萬億元（人民幣，下同），按月增長11.4%；服務消費額超過1.6萬億元，按月上升4.5%，均顯示消費有復甦迹象。

瑞銀最新報告指，現時內地餐飲外賣由兩大企業主導，她們均與領先的連鎖超市合作，或通過自建食品業務供應鏈，積極擴展食品零售業務。該行估計，未來3至5年內，餐飲外賣收入年複合增幅將達25%；同期綫上日用雜貨收入（包括食品和其他日用雜貨）的同類增幅更會接近40%。但後者由於仍發展初期，滲透率僅6%左右，增速遠高於已經成熟的餐飲外賣領域亦屬正常。

該行分析，由於餐飲外賣業務已告別初期階段，因此在成本管理方面會日趨平衡。經過多年激烈競爭後，現時內地餐飲外賣領域僅餘美團及餓了麼兩強決戰，兩間公司都積極拓展客戶群。與電商及快遞等行業相比，食品外賣市佔率相對更集中。隨着領先企業地位穩固，新競爭者要打入市場，甚至挑戰領頭羊，也變得更困難。瑞銀預計，兩大龍頭將通過加強廣告變現、減少對騎手補貼，及擴大配送商品種類，以提高利潤率。

內地餐飲業協會發布的2019年數據顯示，食品外賣定單佔內地食品消費約6%，佔餐館銷售總額則達14%，佔比正不斷提升。三綫及以下城市互聯網用戶數目，佔全國約53%，惟當地食品外賣用戶數目只佔市場總量的35%，反映在這些地區的滲透率仍然偏低。瑞銀認為，由於人口分布較為分散，外賣營運商一直無法在變現與滲透率之間達成平衡，要在低綫城市實現理想率，仍需面對挑戰，兩大龍頭都要面對同樣難題。

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撰文：葉志偉

編輯：謝克迪