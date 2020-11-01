【新經濟趨勢】業績數據有啟示 中國三大電訊商5G潛力比拼 （iMoney專題）

▲ 業績數據能反映中國三大電訊商5G潛力。

內地三大電訊商本月先後公布第三季業績，股價亦出現大幅波動。以中國聯通 （00762） 為例，股價業績前先抽升一成，業績後翌日又急挫一成打回原形。股價急升急跌，相信主要原因都是因為市場對各電訊商在5G前景發展有分歧，究竟現時哪一間電訊商正佔5G周期上風？

美銀近期就行業發展發表報告，認為未來6個月，三大電訊商仍有5大看點。第一是三大電訊商即將進行新一輪的5G基站採購；中國移動 （00941） 會率先推出700MHz至2600MHz之間的5G計劃；各手機品牌陸續推出更多5G智能手機；企業和工業客戶與國內電訊商就5G服務達成協議；以及2021年5G計劃部署，相信任何一項都足以成為各電訊商股價的催化劑。至於哪一間電訊商可以跑出，不妨在以下各方面比較後再作判斷。

5G客戶量：中移動【勝】

從剛公布的第三季業績可見，中移動累計上客量達1.14億人，中電信的5G用戶數則為6,780萬。再比較5G用戶增長數字，中移動較6月底中期業績時增加4,400萬戶，中電信則較中期時增長3,000萬戶。3間公司都是今年起同步開展5G計劃，而中聯通年初僅定下全年5G客戶增加5,000萬戶，就算中聯通全年達標，前兩者增速明顯快過中聯通。5G客戶量比較上無懸念，中移動第一，中聯通排第三。

EBITDA率：中移動中聯通【勝】

電訊商因為要進行大量前期投資，折舊等成本亦會較其他行業為高，所以通常會以稅前、利息前、折舊及攤銷前的利潤（EBITDA）看電訊商估值。而第三季業績數據顯示，中移動EBITDA為2,169億元，按年下降3.8%；中電信EBITDA為922億元，按年升0.3%；中聯通EBITDA按年升0.8%至737億元，三者中尤以中聯通增長最好。

不過值得留意的是，雖然中移動的EBITDA下跌，但有可能因為加大5G客戶銷售費用及5G網絡運營支撑成本，而兩個費用都對往後增加5G客戶數有幫助，故看EBITDA率（EBITDA佔收入比率）可能更為全面。中移動、中國電信 （00728） 及中聯通EBITDA率分別為35.7%、31.5%及35%，中移動仍為三者最高，中電信在這一環則較弱。

ARPU：中聯通【勝】

ARPU即每用戶平均收入，當然亦有分移動業務及有綫寬帶業務ARPU，不過5G時代當然就是集中看移動業務ARPU。三間公司在第三季數據中未有細分5G及4G的ARPU，不過5G的ARPU較高，所以5G客戶愈多，理論上應可帶動整體ARPU向上。以中電信為例，今年上半年5G ARPU為80.6元（人民幣，下同），較整體44.4元高出八成。

中移動截至9月底的ARPU為48.9元，較截至6月底的半年50.3元人民幣下跌約3%，5G客戶增多，但整體ARPU要跌，表現未算合格。中電信則仍然為44.4元，保持與上次水平。中聯通第三季ARPU為41.6元，較上年同期增長2.6%，較今年上半年亦增1.7%，是3間之上唯一ARPU仍有增長公司。

股息率：中移動【勝】

股息率向來是電訊商其中一個估值方法，因其現金流相對其他行業穩定，若股價調整得夠深，有股息做防守，相信該股更具值博率。里昂日前發報告指，中移動承諾維持每年穩定派息每股3.22元。如果以周四（22日）收市價50.5元計算，預測股息率已達7.4厘。而包括瑞信在內的部分大行指，亦有信心集團可以至少維持6.5厘周息率。綜合彭博數據，中電信及中聯通的預測周息率分別為5厘及3厘。中移動在這方面無疑更勝一籌。

大行評級：打和

大行在3間公司業績後都迅速作出評價，當中中移動可謂最大羸家。業績後10間大行出報告，僅有一間高盛予「中性」評級，其餘大行一致好評。最牛的瑞銀更睇到90港元，即使以最保守高盛的目標價56.8港元計算，現價計都有逾一成升幅。

中電信最後出業績，暫時僅得美銀出報告，不過美銀目標價睇到4港元，較現價有逾六成升幅，而集團業績前亦獲花旗點名指3股中最看好。至於中聯通就獲9間大行一致看好，不過花旗就略指純利表現遜市場預期，而最保守目標價是與中移動一樣升逾一成，三者在這範疇算是不相伯仲。

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撰文：周兆邦

編輯：謝克迪