【DONKI 】驚安之殿堂將軍澳分店 下月11日開幕

在疫情下仍成功在本港吸引大量消費者的日本連鎖超市「驚安之殿堂」(DON DON DONKI)， 繼中環分店在月中開幕後，今日宣布再開分店。

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DON DON DONKI 在社交專頁宣布，第5間分店將開設於將軍澳澳南海岸Monterey Place商場，將在下月11日上午10時開幕。該店位於商場1樓全層，面積約2.5萬平方呎，月租50萬元。DON DON DONKI 預告，該店將會24小時營業，並同時售賣多款運動及寵物商品。

DOKNI本港分店情況：

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目前 DON DON DONKI 已先後在中環皇后大道中、尖沙咀美麗華廣場、銅鑼灣名珠城及荃灣海之戀商場都設有分店。

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