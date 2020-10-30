港交所最快收市後公布企業版同股不同權諮詢結果　料不實行

▲ 港交所料最快收市後公布企業版同股不同權諮詢結果

港交所 （00388） 最快於今日收市後公布企業版同股不同權諮詢結果，本地傳媒指原先諮詢內容極有可能不會實行。港交所在今年5月底完成了企業版同股不同權的市場諮詢。

有關諮詢文件建議，同股不同權企業控股公司的投票權，不得超過普通股投票權的5倍；投票權亦設日落條款，有效期不超過10年，其後可經獨立股東批准而續期，每次不超過5年。同股不同權企業的控股公司，必須在聯交所或合資格交易所作第一上市，市值至少2000億元；而同股不同權企業上市時的市值，佔其控股公司市值的比例不得超過30%。在同股不同權公司上市時，控股公司必須擁有其至少30%的經濟利益。

愈多愈來中概股來港第二上市，部分採用同股不同權架構。然而，有部分中概股採用企業版同股不同權，雖有意來港掛牌，惟現行上市機制暫不允許。

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