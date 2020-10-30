【企業WVR】港交所僅容許企業WVR第二上市、拒允第一上市　「監管機構須時監察」（第二版）

▲ 港交所公布「企業同股不同權」諮詢結果，未允相關公司在港第一上市。

港交所 （00388） 今年5月完成諮詢《有關法團身份的不同投票權受益人》（俗稱企業版WVR或企業同股不同權），今公布諮詢總結。港交所決定設立新豁免安排，僅接受企業WVR架構的合資格發行人在香港申請第二上市，未允許第一上市。

港交所指出，雖然65份收回意見中，原則支持企業WVR的意見佔近7成，但依然決定給予市場「更多時間深入了解」香港對同股不同權公司的監管方式，以及讓監管機構監察制度是否如預期運作。

證監會發表聲明稱，一直與交易所緊密工作，全面支持諮詢結果文件，證監會認為諮詢結果是平衡不同公眾意見、香港市場整體利益的結果。

新豁免安排下，意味採用企業同股不同權架構的中概股，也可申請來港作第二上市。

港交所考慮另行諮詢市場意見檢討雙重第一及第二上市制度刊發諮詢文件，建議將沒有不同投票權而尋求上市公司19C章作第二上市的中概股資格規定常規化。港交所也考慮引發行人是否須1）於上市時同樣符合聯合政策聲明中有關非大中華發行人的預計市值要求；2）毋須證明其為「創新產業公司」。

企業WVR中概股第二上市 具「截龍日期」

聯交所會將符合以下兩項條件的大中華發行人，視為獲豁免的大中華發行人：（i） 由法團身份的不同投票權受益人控制（截至2020年10月30日為止）及 （ii） 於2020年10月30日或之前於合資格交易所作第一上市的大中華發行人。

港交所上市主管陳翊庭陳翊庭指，如在香港作第二上市，大中華發行人必須證明其已在現有監管制度下擁有良好的合規表現，以保障公眾投資者的利益。

發行人必須符合以下條件：

1. 其市值符合至少400億元（或至少100億元，但最近年度的收益至少10億元）；

2. 必須為「創新產業公司」及

3. 必須能證明發行人監管地的法律、規則及規例，以及其組織章程文件，整體符合若干的股東保障水平（包括指明每年將舉行股東周年大會，並按每股一票的基礎，賦予持有10%或以上投票權的股東召開股東特別大會的權利）

港交所原建議多項額外規限措施

港交所2018年修例接受同股不同權架構公司在香港上市，但只接受由個人股東持有「同股不同權股份」，當個人股東不再出任董事、離世，其同股不同權股份，將變為同股同權股份。

港交所原考慮同年向市場諮詢，擴大不同投票權的受益人範圍擴至企業，但由於企業不會「離世」，令市場對此更多顧慮。最終港交所今年初提出諮詢方案，建議「同股不同權股份」的企業，投票權僅「1股5票」，較個人最高「1股10票」為低。

其他規限措施，尚有持有「同股不同權」股份的企業投票權設有日落條款，有效期不超過10年，其後可經獨立股東批准而續期，每次不超過5年。

另外，同股不同權企業的控股公司，必須在聯交所或合資格交易所作第一上市，市值至少2000億元；而由其持股的同股不同權公司上市時，市值不可佔其控股公司市值超過30%。在同股不同權公司上市時，控股公司必須擁有其至少30%的經濟利益。

（第二版加入諮詢結果，第三版加入證監會意見）

相關文章：

【新股IPO】中通快遞2057即日招股入場費13535元 第五家同股不同權股（第二版）

【螞蟻IPO】螞蟻同股同權上市 企業同股不同權未解決

強積金回報表現不理想？專家助你整合MPF戶口及管理資產

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！