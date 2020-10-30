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研究稱打流感疫苗 或可同時降低患新冠肺炎風險

環球社會熱點 15:00 2020/10/30

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新冠肺炎疫情全球大流行，加上踏入流感高峰期，不少人都考慮注射流感疫苗。荷蘭有研究指出，流感疫苗可訓練人的免疫系統抵禦其它病毒，或能同時降低患新冠肺炎風險。

【流感疫苗】南韓銷毀所有白色沉澱物疫苗 惟稱疫苗是安全 【下一頁】

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荷蘭奈梅亨大學（Radboud University Medical Center）醫學中心的研究人員，整理醫院内約1.06萬名醫護人員的數據，顯示醫院截至6月1日共有184名醫護人員確診新冠肺炎。研究發現未接種流感疫苗者當中，約有2.23%的人確診新冠肺炎。至於已接種流感疫苗的人當中，約有1.33%的人確診新冠肺炎。

研究指出在6月1日之前接種流感疫苗的醫護人員，可將感染新冠肺炎的機會減低39%，及將感染流感的機會減低60%。

人生病的時候，人體免疫系統會製造出可識別及中和病毒的抗體蛋白，同時在病毒下次入侵時辨認出這種病毒，從而對病毒產生免疫反應。

研究指出即使並非注射針對該種病毒的疫苗，疫苗也能夠訓練免疫系統，幫助人體免疫系統抵禦其它病毒入侵。

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耶魯大學醫學院免疫生物學家福克斯曼（Ellen Foxman）認為選擇注射流感疫苗的人可能更注重健康，及更注重防疫指引。上述研究只取得初步結果，並非得出流感疫苗可直接預防新冠肺炎的結論。

但他認同研究反映訓練免疫系統確實存在，並能為疫苗針對病毒以外的種類，提供廣泛的保障。

責任編輯：鄭錦玲

荷蘭有研究指出，流感疫苗可訓練人的免疫系統抵禦其它病毒，或能同時降低患新冠肺炎風險。

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