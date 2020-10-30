【法律迷思】只有富人才可以成立家族信託？

信託的概念從殖民地時期開始植根香港，其歷史已經有一百年以上。不過，聽過「家族信託」一詞的朋友不算很多，甚至會有人受電影、電視的影響而認為只有高淨值資產人士才可以成立家族信託，因為信託是一種成本很貴的法律工具。其實，這是一些錯誤的迷思。

其實，無論資產淨值和資產結構比如何，每個人都應該成立一個信託來保障自己。在香港，信託的成立並沒有資產淨值的最低門檻限制。最簡單的事例便是，假如我有一隻十萬元的名貴手錶，我已經能成立一個家族信託。當然，雖然價值一元的資產也能容許我們成立家族信託，但我們仍需考慮成本效益的問題。信託需要成立費用和管理費用，不過把信託與保險結合以後，就能提高成本效益。

保險和信託的法律認受性

不少朋友在計劃財產承傳時，都會考慮以保險的方式來把財產傳給下一代。在香港，由於並沒有官方部門或政府機構處理與遺囑相關的記錄，因此只是以遺囑的方式把遺產留給受益人，法律風險相當高，因為出現爭議的可能性較大。所以，不少朋友會選擇為自己投保，讓保險公司記錄自己想把遺產留給哪些受益人。同樣地，設立信託亦會有法律認可的官方紀錄，減低遺產分配時有可能出現的糾紛。

保險信託的優勢

但是，礙於香港保險法律的規管，單以保險的方式傳承遺產未必能完全符合客戶的需求。其中一個最大的限制便是在香港法律下，保險受益人的必須是在世的人，亦即不能為尚未出生的人。如果當事人想把財產分配給後代，例如還未出生的孫子、曾孫、玄孫等，技術上是不可行的。相反，信託並沒有相關的限制，只要當事人投保時把信託人列為保單的受益人，資產便能細水長流地派發。後代出生時才會獲派資產，有利當事人長遠的資產配置。

另外，傳統的保險產品大多只能幫助當事人以一次性的方式派發資產。雖然近年保險公司產品愈趨多元化，甚至已推出不少分階段以月、年、季為單位逐次派發資產的「類信託功能」產品，但是它們的派款方式仍然不及信託般有彈性。例如，我有一位朋友希望他的兒子在特定年歲以後才開始收款，以免他喪失工作的原動力。現時很多「類信託功能」產品都尚未容許顧客設立類似「特定年歲」的複雜條件。相反，信託的條款大部分都是為當事人度身訂造的，因此能針對顧客的要求為他們提供理想的財富承傳。

保險信託的槓桿效應

由於保險公司會以資產進行投資活動，因此在槓桿效應下，受益人能夠獲得的總資產會較多。當事人在世時，保險公司大多不會收取以資產淨值計算的資產管理費用，當事人的資產更可獲得增長。當事人逝世後，信託的管理費用亦不會大於保險的槓桿效應帶來的資產增長。因此，並非只有資產淨值很高的有錢人才能夠成立家族信託。畢竟，概念上而言，信託可謂是接近是零成本的法律工具。

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