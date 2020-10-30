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【微信女股】微信女股又出事 半新股都中伏　天任斬倉式暴瀉9成

股樓投資 15:14 2020/10/30

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坊間近月以來經常出現「微信女」股，股價升完一輪後單日暴瀉，今次連上市冇耐的半新股都中招，天任集團（01429）股價今日暴瀉90%；另一半新股捷心隆（02115）今早亦曾大瀉60%。

天任股價今早開市後並無異樣，企在2.4元之上，但到了11時半後，出現斬倉式暴跌，最低曾跌至0.242元，較昨日（29日）收市價2.49元，跌90%。最新價報0.247元，仍大跌90%，成交額1.9億元。

天任今年9月29日才上市，招股價為0.35元，上市後在沒有任何消息下，股價昨日最曾升至2.53元，一個月內爆升6.2倍。惟昨日已有股評人在個人社交媒體指出，天任及捷心隆均是微信女股，提配散戶要快快離場。

至於捷心隆，上市更只有半個月時間，招股價為0.36元，至昨日升至最高2.15元，升幅近5倍。今日開市後一直至1.95至2元徘徊，又是到了11時半後突然爆瀉，最多曾跌60%至0.79元。截至3時，捷心隆報1.67元，跌幅收窄至15.6%。

【港股追蹤】半導體股走勢各異 ASM太平洋績後急跌 詳情請按【見下頁

所謂的微信女股，是一班莊家透過微信、Whatsapp或Facebook，向散戶提供股票貼士，這些貼士股初期大多會暴升，但當散戶收到這些貼士時，往往已是升幅的水尾，結果買入後要面對股價暴瀉的慘烈景況。

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記者：李兆明

 

天任集團（01429） 捷心隆（02115） 股票

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