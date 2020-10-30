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【比亞迪股價】比亞迪績後券商鬥牛　富瑞看升211.3元、瑞信美銀上調目標價

即市財經 14:18 2020/10/30

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比亞迪年內股價累升兩倍，券商季績出爐再唱好比亞迪

比亞迪 （01211） 股價半年升逾2倍，但比亞迪第三季收入增41%、盈利增13.6倍，皆勝市場預期，再觸發券商調高目標價。富瑞發表最新報告指，比亞迪可以成為新能源汽車市場復甦的主要受惠者，而電池、IGBT業務長期增長可期，比亞迪電子也有望以新用戶取代華為訂單，調升比亞迪今明兩年盈利預測，調升比亞迪目標價46%至211.3元。

比亞迪料全年盈利增1.6倍、股價逆市升　傳周一新能源汽車國策出爐，詳情可見【下一頁】

富瑞指出，比亞迪電子和汽車市場復甦都較該行預期理想，毛利率由去年同期的13.9%，大增至22.3%，銷售行政成本比例跌0.9百分點至5.8%，研發開支就增76%。

富瑞分析，中國目標2060年達至「碳中和」，電動化成為大勢所趨，比亞迪三項主要業務都能受惠：

  • 新能源車業務上，9月銷量按年回升45%，表現強勁；
  • 電池業務方面，「刀片電池」獲市場接受，產能提升也令市場看好更多車廠使用；
  • 電動車主要零件IGBT方面，比亞迪成立半導體部門、投資華大北斗，都反映公司加強IGBT發展，而比亞迪是唯一具有IGBT技術的車廠。

富瑞指，比亞迪供應鏈幾乎做到自給自足，零件向外供應可成為比亞迪未來重要增長來源。

比亞迪發布刀片電池 成下一殺手級產品？詳情可見【下一頁】

比亞迪傳分拆IGBT上市 IGBT是甚麼？詳情可見【下一頁】

富瑞大幅上調今明兩年比亞迪盈利預測34%和40%，最新目標價211.3元，相當於2021年預測市盈率97倍。

瑞信、美銀齊調升目標價至180元以上

瑞信指出，比亞迪高級轎車車型「漢」預計第4季銷售理想，連同第3季季度毛利率創4年新高，調升比亞迪盈利預測後，目標價由150元上調至185元，評級「跑贏大市」。

美銀證券同樣因應比亞迪「漢」和「唐」需求和訂單支持第4季季績，再調高目標價3%至183元，評級為「買入」。

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記者：麥德銘

香港股票 汽車股 比亞迪股份（01211） 電動車

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