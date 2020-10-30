【港股追蹤】半導體股走勢各異 ASM太平洋績後急跌

恒生科技指數今日（30日）與恒指齊齊下跌，但半導體股份中芯國際（00981）及華虹半導體（01347）則表現突出，升幅分別超過5%及4%，成為該指數表現最佳成分股。但同屬半導體股份的ASM太平洋（00522），雖然業績符合市場預期，股價卻連跌兩日，現時跌超過4%。

集團最新公布截至今年9月底止，首三季收入達119.69億元，按年上升4.7%。期內純利則按年大增54.2%，至6.21億元。單計第三季，公司按年微升2.6%，至42.7億元，接近早前訂立的目標上限；純利按年同樣錄得3.8%輕微增長，至2.32億元。



公司表示，在設備市場氣氛改善的情況下，預計今年第四季收入將介乎於5.3億美元至5.9億美元。

【行業分析】雙11購物節來臨 阿里京東勢搶份額，詳情請按【見下頁】

不過大行就對這份業績未算太滿意，滙豐研究指，較低的利用率及產品組合調整，導致集團第三季毛利率下跌，令季度每股盈利表現差過預期，考慮到毛利率下降導致第三季每股盈利表現遜色，該行下調股份今年及明年每股盈利預測。惟新增訂單量有所回升，按季增長24%，符合半導體行業的復甦步伐，維持「買入」評級，但目標價則由130元，下調近10%，至118元。

花旗最新報告，同樣對公司毛利率下跌有意見。該行指，公司第三季毛利率差過該行預期，按季下跌2.3個百分點至32.9%，但公司訂立的第四季收入指引則超出該行預期約7%，相信屆時產能利用率及利潤率均會提高，但將明年至2022年每股盈利預測，分別下調25%及7%，以反映第三季業績及利潤率差過預期。

考慮到毛利率較低，花旗將股份目標價由115元，下調至107元，給予評級「買入」，但以現價計，仍有逾30%潛在上升空間。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：葉志偉