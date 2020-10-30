美國沃爾瑪將槍械下架防止暴亂 費城槍殺黑人示威再起

▲ 美國大型超市沃爾瑪（Walmart）宣布，全國半數門市已將槍械下架，直至另行通知，民眾需申請才可購買。

美國大選將在當地時間下周二（11月3日）舉行，惟大批美國民眾憂慮美國大選當日會出現暴亂，有民眾開始囤積槍械和彈藥，令其銷量破紀錄。早前再有黑人被警員槍殺，引發示威暴亂。美國大型超市沃爾瑪（Walmart，美：WMT）宣布，全國半數門市已將槍械下架，直至另行通知，民眾需申請才可購買。

英國廣播公司（BBC）報道，沃爾瑪在美國全國4700間店鋪中，有一半店鋪已將槍械貨品暫時下架。沃爾瑪發言人在聲明表示，這決定跟日前在費城有黑人被警察擊斃引發的示威有關。

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據報，其時黑人華萊士（Walter Wallace Jr.）持刀，未有按警員勸諭放下武器，更走近警員，最終被擊斃。事件觸發示威浪潮，有匪徒乘機搶掠店鋪。沃爾瑪發言人表示，將槍械下架是為了保障員工和顧客的安全。

這次並非沃爾瑪首次收起貨架上的槍械。今年6月，黑人弗洛伊德（George Floyd）被白人警察壓頸制伏致死後，引發蔓延全國的「黑人性命攸關」示威衝突。其時沃爾瑪也曾將部分槍械產品下架。

去年，德克薩斯州沃爾瑪分店發生槍擊案，造成22人死亡，其後沃爾瑪也停止銷售部分槍械和彈藥。2015年，沃爾瑪亦曾停止銷售阻擊式武器。

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責任編輯：葉芷樺