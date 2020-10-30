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【行業分析】雙11購物節來臨 阿里京東勢搶份額

股樓投資 13:48 2020/10/30

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內地單身一族的節日「光棍節」（11月11日），近年被電商平台轉化成大型促銷日，在當日推出更多優惠貨品刺激經濟，今年亦不例外，相信兩大巨頭阿里巴巴（09988）及京東集團（09618）將會有一番龍爭虎鬥。

自2009年開始，阿里巴巴（09988）發起每年11月11日進行大型促銷活動，現時已變成電商行業每年一度的大型購物活動，今年亦不例外。阿里巴巴上周公布，正式啟動2020天貓雙11全球狂歡季。屆時天貓將有超過25萬個品牌，合共向消費者提供超過1,400萬件折扣商品。滿足低綫城市消費者需求，淘寶特價版「一元購」將提供特大購物折扣，並提供免費送貨服務。加上天貓國際將帶來超過2,600個首次亮相的海外新品牌。

【行業分析】內地餐飲外賣形勢篤定 美團乘勢爭取市佔率，詳情請按見下頁

阿里在電商的主要競爭對手京東亦毫不示弱，在「雙11」前與國際家電品牌Dyson簽訂戰略合作協議，Dyson將入駐京東國際。過往兩間公司合作模式均是自營供貨，Dyson希望通過與京東合作，將其技術有效嵌入內地獨有的數字環境。今年的雙11購物旺季，相信兩大電商將會再次爭持不下。

瑞銀最新報告指，內地電商行業過去5年年增長率高達30%，而且滲透率不斷上升，由2014年僅11.5%，升至現時20%以上。該行認為，新冠肺炎疫情爆發後，各種出行限制將令內地電商滲透率由去年25%，上升至今年約28%。同時，還預計今年電商零售額按年增長將達20%，遠較整個零售業同比低單位數，甚至沒有增長的表現為佳。

至於電商平台方面，現時內地一綫城市的電商滲透率，遠高於其他低綫城市，將令未來競爭版圖擴展到其他中小城市，內地互聯網路資訊中心（CNNIC）數據估計，去年低綫城市電商滲透率約30%，遠低於一綫城市的70%以上。

而在低綫城市中，阿里巴巴，京東及拼多多仍然是三雄鼎立局面，龍頭的阿里巴巴競爭優勢未算明顯，雖然阿里坐擁眾多與電商業務相關的強大生態系統，管理層亦表明計劃升級在低綫城市物流體系及擴大市佔率，但市場認為，阿里未必能取代另外兩強在這些市場中的地位。

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