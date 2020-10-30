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【One Drive簡化流程】唔洗再逐一傳送邀請！微軟增家人、好友群組共享新功能

科技 14:15 2020/10/30

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One Drive最近加入新共享功能，用戶只要設定了家人或其他類別的群組名單後，便可一鍵直接共享。

微軟One Drive最近加入家庭及群組共享新功能，簡化分享檔案流程，助One Drive用戶更快據輕鬆與家人、朋友、同事等共享文件。在網頁版OneDrive上，免費、付費OneDrive用戶，以及Microsoft 365個人和家庭計劃用戶均可使用。

One Drive用戶過往想與親友或同事等群組分享文件，每次都需要向其逐一傳送邀請。而現時加入該新共享功能後，就可以在設定了家人或其他類別的群組名單，一鍵直接共享。

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分別可透過以下兩種方式建立群組：

1/ 在family.microsoft.com登入帳戶，選取 [建立家庭群組]並按照說明進行操作，傳送邀請。不過注意群組內的所有成員都需要微軟帳戶。

2/在Outlook.com「常用」 > 「新增群組」，邀請家人、朋友、同學、同事等。不過注意成員需要擁有Outlook帳戶。

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責任編輯：張寶燕

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