▲ 【英國疫情】資助外出食飯累事 研究指顯著推升確診

新型冠狀病毒肆虐,英國政府對陷水深火熱的飲食業伸出援手,資助民眾到食肆用餐,提振食肆生意。惟這可能是好心做壞事,研究指出,資助計劃是疫情顯着惡化原因之一,「貢獻」8%至17%新增確診個案。英國疫情愈爆愈勁,迫近不得不封城抗疫的程度,倘再封城,飲食業反受重挫。

英國華威大學(University of Warwick)研究試圖追本溯源,研究英國解封後,疫情何時開始再次惡化,發現正是英政府推出名為Eat Out to Help Out scheme 的資助外出用膳計劃一周後開始爆發,又稱英國8%至17%的個案與資助計劃有關聯。

在資助食飯計劃反應踴躍的地區,計劃結束一周後疫情好轉;研究又發現,若在午飯或晚餐時間出現下雨天氣,則該地區的疫情,會明顯好過食飯時間天朗氣清的地區。

英國政府推出是資助計劃,用意無疑是良好,英國餐廳疫情下生意慘淡,政府資助為業界打下強心針。民眾周一至周三外出用餐可享政府資助,大大提高外出食飯意欲,參與計劃的食肆生意按年大增10%至200%。

惟按華威大學的研究,刺激計劃作用恐怕短暫,甚至是飲鴆止渴。華威經濟學教授Thiemo Fetzer指出,計劃為社區傳播推波助瀾,加強第二波疫情。他直言,正是這個想對飲食業提供經濟援助的計劃,令第二次封城提前到來,再次限制飲食業。

牛津大學研究員Toby Phillips指,華威的發現與他較早前的研究吻合,他認為連串計劃向民眾發出訊息,推動民眾外出,令人覺得一切已回歸正常,結果政府之後要推出分級制封鎖計劃。他認為不應資助民眾在室內聚集,指長遠要對抗疫情,搖擺不定的政策方向不是好事。

英國政府為有關計劃護航,財政部發言人表示,當局不會承認有關數據,並指出研究報告本身亦稱,是在匆忙情況下進行。發言人指,多個歐洲國家疫情都惡化,反映這與政府出招幫助飲食業無關。

