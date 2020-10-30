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【英國疫情】資助外出食飯累事 研究指顯著推升確診

環球社會熱點 13:37 2020/10/30

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【英國疫情】資助外出食飯累事 研究指顯著推升確診

新型冠狀病毒肆虐，英國政府對陷水深火熱的飲食業伸出援手，資助民眾到食肆用餐，提振食肆生意。惟這可能是好心做壞事，研究指出，資助計劃是疫情顯着惡化原因之一，「貢獻」8%至17%新增確診個案。英國疫情愈爆愈勁，迫近不得不封城抗疫的程度，倘再封城，飲食業反受重挫。

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英國華威大學（University of Warwick）研究試圖追本溯源，研究英國解封後，疫情何時開始再次惡化，發現正是英政府推出名為Eat Out to Help Out scheme 的資助外出用膳計劃一周後開始爆發，又稱英國8%至17%的個案與資助計劃有關聯。

在資助食飯計劃反應踴躍的地區，計劃結束一周後疫情好轉；研究又發現，若在午飯或晚餐時間出現下雨天氣，則該地區的疫情，會明顯好過食飯時間天朗氣清的地區。

英國政府推出是資助計劃，用意無疑是良好，英國餐廳疫情下生意慘淡，政府資助為業界打下強心針。民眾周一至周三外出用餐可享政府資助，大大提高外出食飯意欲，參與計劃的食肆生意按年大增10%至200%。

惟按華威大學的研究，刺激計劃作用恐怕短暫，甚至是飲鴆止渴。華威經濟學教授Thiemo Fetzer指出，計劃為社區傳播推波助瀾，加強第二波疫情。他直言，正是這個想對飲食業提供經濟援助的計劃，令第二次封城提前到來，再次限制飲食業。

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牛津大學研究員Toby Phillips指，華威的發現與他較早前的研究吻合，他認為連串計劃向民眾發出訊息，推動民眾外出，令人覺得一切已回歸正常，結果政府之後要推出分級制封鎖計劃。他認為不應資助民眾在室內聚集，指長遠要對抗疫情，搖擺不定的政策方向不是好事。

英國政府為有關計劃護航，財政部發言人表示，當局不會承認有關數據，並指出研究報告本身亦稱，是在匆忙情況下進行。發言人指，多個歐洲國家疫情都惡化，反映這與政府出招幫助飲食業無關。

責任編輯：林建忠

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