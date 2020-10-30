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【法國恐襲】穆斯林國家強烈譴責 法國穆斯林亦割席

環球政治 13:17 2020/10/30

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法國南部城市尼斯（Nice）再發動襲擊，造成3人死亡。法國總統馬克龍承諾，打擊伊斯蘭極端主義。法國當地的穆斯林表示，對襲擊感到震驚、憤怒和難過，指襲擊不符合穆斯林信仰，也不代表其價值觀。穆斯林國家強烈譴責襲擊；教宗方濟各為受害者祈禱。

法國人權運動成員Yasser Louati表示，不論疑兇是穆斯林，抑或基督徒，都是伊斯蘭教意識形態的「外星人」。他指出，全世界約有750人在清真寺被殺，顯示該意識形態不斷蔓延；當局應對時，好像視此與日常生活分離的一事，但事實上這種意識形態與民眾息息相關。

馬克龍承諾打擊伊斯蘭極端主義 包括關清真寺【下一頁】

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天主教教宗方濟各（Pope Francis）為受害者祈禱，呼籲結束所有「恐怖主義的暴力」。尼斯主教透露，教宗得知襲擊後，為受害者及其家人祈禱，並「以最有力的方式」譴責暴力行為，促請法國人民保持團結。

穆斯林國家土耳其及伊朗均強烈譴責恐襲。土耳其外交部發言人稱，沒有原因合法化暴力事件，在神聖之處發動襲擊的行為，被視為失去道德價值。伊朗外長扎里夫（Javad Zarif）形容，持刀襲擊製造了「挑釁和暴力循環」，必須打斷這個循環。

尼斯教堂遇襲3死 有人被斬首亡 當局提高全國恐襲警戒【下一頁】

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責任編輯：鄧燕君

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