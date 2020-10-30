【歐洲第二波疫情】西班牙延長緊急狀態至明年5月

歐洲第二波新冠肺炎疫情惡化，西班牙再增超過2.3萬宗確診，單日增幅再創新高。西班牙國會周四（29日）通過延長全國緊急狀態半年，直至明年5月。

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西班牙周四宣布再增23,580宗新冠肺炎病例，全國累計有116萬宗確診。西班牙再增173名新冠患者死亡，累計死亡人數達35,639人。西班牙目前有超過1.7萬名未痊愈患者住院，佔用醫院約26%的深切治療部床位。

西班牙目前的緊急狀態將於11月9日屆滿，首相桑切斯（Pedro Sánchez）政府向國會提出議案，要求延長緊急狀態六個月。議案以194票贊成、99票棄權和53票反對獲得國會通過，西班牙的全國緊急狀態料延長至明年5月9日。

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隨著疫情惡化，西班牙部分地區政府都加強限制。巴塞羅那所在的加泰羅尼亞宣布，在周四午夜開始關閉邊境，限制民眾在周末期間離開城市。

安達盧西亞（Andalusia）、坎塔夫里亞（Cantabria）和穆爾西亞（Murcia）。至於馬德里政府則宣布，會限制民眾在未來兩個周末離開城市。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 西班牙的新冠肺炎疫情嚴峻，延長全國緊急狀態半年至明年5月。