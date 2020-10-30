新西蘭公投通過安樂死合法化 料一年後生效

新西蘭早前舉行大選，同時亦就安樂死合法化展開公投。新西蘭當局周五宣布，初步點票結果顯示，65.2%選民支持安樂死合法化，新西蘭有望成為第7個安樂死合法化的國家，料在一年後生效。

新西蘭10月17日舉行大選，選民同意就安樂死合法化、大麻合法化展開公投。新西蘭選舉委員會公布初步點票結果， 65.2%選民支持安樂死合法化，33.8%人反對；46.1%選民支持大麻合法化，53.1%人反對。

不過，迄今為止，初彪點票結果未計算近100萬特別投票，這意味著最終結果要等到11月6日才能確認。

新西蘭國會在2019年通過《終止生命選擇法》（End of Life Choice Act）後，決定在2020年就安樂死合法化展開公投。根據新西蘭法律，在逾50%的選民支持通過該法，該法才生效。

該法案概述可以申請終止生命的標準，包括年滿18歲或以上的新西蘭公民，患有「絕症」（6個月內終止其生命的疾病）的疾病、「身體能力持續顯著下降」、「承受著無法緩解且難以忍受的痛苦」、「有能力理解協助性死亡的性質和後果」等。

患有精神病或精神衰弱的人不符合資格，僅因於高齡或殘疾而申請的人，亦不合符資格。

▲ 新西蘭總理阿德恩此前表示，支持安樂死合法化。

責任編輯：林嘉莉